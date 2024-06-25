В УЕФА ожидают, что Довбик не сыграет в старте с Бельгией. Кто заменит?
Ожидается, что против бельгийцев с первых минут сыграет Роман Яремчук
В среду, 26-го июня, состоится поединок 3-го тура группового этапа чемпионата Европы-2024 в рамках группы E, в котором сразятся Украина и Бельгия.
Матч пройдет в Штутгарте (Германия), на поле стадиона «Мерседес-Бенц-Арена», начало в 19:00.
Официальный сайт УЕФА спрогнозировал стартовый состав сборной Украины на этот матч. Ожидается, что место в воротах займет снова Анатолий Трубин, а нападающий Артем Довбик уступит место в старте Роману Яремчуку. Также УЕФА считает, что Сергей Ребров выберет тактику с тремя центральными защитниками.
Украина: Трубин; Тымчик, Забарный, Сваток, Матвиенко, Миколенко; Цыганков, Шапаренко, Бражко, Мудрик; Яремчук.
Ранее Сабо рассказал, сможет ли Украина обыграть Бельгию на Евро.
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