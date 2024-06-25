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  4. В УЕФА ожидают, что Довбик не сыграет в старте с Бельгией. Кто заменит?
Чемпионат Европы
25 июня 2024, 11:36 |
3056
11

В УЕФА ожидают, что Довбик не сыграет в старте с Бельгией. Кто заменит?

Ожидается, что против бельгийцев с первых минут сыграет Роман Яремчук

25 июня 2024, 11:36 |
3056
11
В УЕФА ожидают, что Довбик не сыграет в старте с Бельгией. Кто заменит?
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В среду, 26-го июня, состоится поединок 3-го тура группового этапа чемпионата Европы-2024 в рамках группы E, в котором сразятся Украина и Бельгия.

Матч пройдет в Штутгарте (Германия), на поле стадиона «Мерседес-Бенц-Арена», начало в 19:00.

Официальный сайт УЕФА спрогнозировал стартовый состав сборной Украины на этот матч. Ожидается, что место в воротах займет снова Анатолий Трубин, а нападающий Артем Довбик уступит место в старте Роману Яремчуку. Также УЕФА считает, что Сергей Ребров выберет тактику с тремя центральными защитниками.

Украина: Трубин; Тымчик, Забарный, Сваток, Матвиенко, Миколенко; Цыганков, Шапаренко, Бражко, Мудрик; Яремчук.

Ранее Сабо рассказал, сможет ли Украина обыграть Бельгию на Евро.

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Дмитро Олійник Источник: УЕФА
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Комментарии 11
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Первый Среди Равных
От тобі і кращий бомбардир Іспанії. В старт ставлять лавочника Валенсії який пару голів забив у сезоні. І при цьому язик не повертається назвати таке рішення неправильним і нелогічним. 
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+2
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OtsoCity
Головне щоб Шапаренко не сховався у роздягальні, як це було першому матчі з Румунією, та першому таймі з словаками, збірна  грала 10 на 11 за нього 
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+1
OtsoCity
Хвойда суркисів 1961, чому ти такий бовдур, та завжди по вуха в лайні?
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+1
Сseresznye
Реброву видней, но Яремчук типа джокер, а не козырный туз.   Надо на Шапаренко возложить обязанность хет-трика в первом же тайме.    А Зинченко потом об этом напишет книгу.
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0
serhiy
Думаю буде Довбик в основі,Роман буде як завжди-джокером. Йому так добре йде з заміни.
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0
umnuy2
довбик будет-у него скорость есть
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0
DK1961
Даже УЕФА "оценило" суперигру мудакова. Ещё бы впустую бегающую игрушку убрать...
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-2
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Pavel_i_CO
Хоч Мудакова немає у складі. Не зрозуміло, за які заслуги цей бігун з перекошеним обличчям потрапив до збірної 
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-3
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