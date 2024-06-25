Все уже решилось. Англия вышла в 1/8 финала Евро-2024
Команда Гарета Саутгейта сыграет в плей-офф турнира
Сборная Англии досрочно стала участницей 1/8 финала чемпионата Европы 2024.
Ее турнирная судьба в группе решилась еще до матча 3-го тура против сборной Словении, который состоится во вторник, 25 июня (начало – в 22:00 по киевскому времени).
Сейчас англичане, имея 4 очка, занимают первое место в группе C. Они после 3-го тура точно не опустятся ниже третьего места в своем квартете. При этом среди третьих команд группового турнира подопечные Гарета Саутгейта точно попадут в топ-4, что даст им право на путевку в 1/8 финала.
Среди третьих сборных, уже завершивших групповой турнир и занимающих третьи места в своих квартетах, команды Хорватии (третье место группы B, 2 очка) и Венгрии (третье место группы A, 3 очка) точно окажутся ниже Англии в борьбе за путевку в плей-офф.
Напомним, английский нападающий Гарри Кейн назвал лучшего наставника для сборной Англии.
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ЧМ-86 3,3,2,2 очков
ЧМ-90 3,3,3,3 очков
ЧМ-94 6,6,4,4 очков, не вышли 3,2 очков
ЧЕ-2016 4,4,3,3 очков
ЧЕ-2020 4,4,4,3 очков
Все объясняется тем, что уровень сборных сильно разный кто-то с трудом одно очко набирает, а кто-то легко 9, не наберут во всех группах прямо все участники по 4-5 очков. Простая статистика, разброс, дисперсия.