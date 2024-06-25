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Англия
25 июня 2024, 08:50 | Обновлено 25 июня 2024, 09:01
1679
3

Все уже решилось. Англия вышла в 1/8 финала Евро-2024

Команда Гарета Саутгейта сыграет в плей-офф турнира

25 июня 2024, 08:50 | Обновлено 25 июня 2024, 09:01
1679
3
Все уже решилось. Англия вышла в 1/8 финала Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Англии досрочно стала участницей 1/8 финала чемпионата Европы 2024.

Ее турнирная судьба в группе решилась еще до матча 3-го тура против сборной Словении, который состоится во вторник, 25 июня (начало – в 22:00 по киевскому времени).

Сейчас англичане, имея 4 очка, занимают первое место в группе C. Они после 3-го тура точно не опустятся ниже третьего места в своем квартете. При этом среди третьих команд группового турнира подопечные Гарета Саутгейта точно попадут в топ-4, что даст им право на путевку в 1/8 финала.

Среди третьих сборных, уже завершивших групповой турнир и занимающих третьи места в своих квартетах, команды Хорватии (третье место группы B, 2 очка) и Венгрии (третье место группы A, 3 очка) точно окажутся ниже Англии в борьбе за путевку в плей-офф.

Напомним, английский нападающий Гарри Кейн назвал лучшего наставника для сборной Англии.

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Евро-2024 сборная Англии по футболу сборная Хорватии по футболу сборная Венгрии по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 3
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Vitaly Kozak
Ну то варто згадати і про те, що французи з голландцями теж забезпечили собі місце в 1/8.
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+1
introvert
Незрозуміло, чи то автор статті так несамовито переживає за англійців, чи то несамовито хейтить. З якого переляку вони повинні займати третє місце?
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0
Harun Bakircioğlu
С 4 очками не выйти из группы с третьего места почти невозможно. Из крупных турниров в формате 6 групп был только один феномен - ЧМ-94, но и в нем все с 4 очками вышли, не вышли с 3 и меньше.
ЧМ-86 3,3,2,2 очков
ЧМ-90 3,3,3,3 очков
ЧМ-94 6,6,4,4 очков, не вышли 3,2 очков
ЧЕ-2016 4,4,3,3 очков
ЧЕ-2020 4,4,4,3 очков 
Все объясняется тем, что уровень сборных сильно разный кто-то с трудом одно очко набирает, а кто-то легко 9, не наберут во всех группах прямо все участники по 4-5 очков. Простая статистика, разброс, дисперсия.
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0
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