Кейн назвал лучшего наставника для сборной Англии

Нападающий сборной Англии и немецкой «Баварии» Гарри Кейн высказал мнение о перспективах работы Гарета Саутгейта во главе команды родоначальников футбола.

«Саутгейт – лучший кандидат на пост главного тренера команды? Да, безусловно. Я не могу достаточно качественно оценить вклад Гарета и то, что он сделал для этой команды и нации. С точки зрения того, где мы были и где находимся сейчас как сборная, это две совершенно несопоставимые вещи», – заявил Кейн.

Напомним, сборная Англии на чемпионате Европы 2024, проходящем в Германии, единолично возглавляет турнирную таблицу группы С, имея 4 очка после двух матчей. 25 июня в поединке 3-го тура англичане сыграют с командой Словении.

Ранее сообщалось, что Гарри Кейн стал рекордсменом сборной Англии.