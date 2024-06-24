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  4. Кейн назвал лучшего наставника для сборной Англии
Англия
24 июня 2024, 15:03 | Обновлено 24 июня 2024, 15:09
157
0

Кейн назвал лучшего наставника для сборной Англии

Игрок поддержал Гарета Саутгейта

24 июня 2024, 15:03 | Обновлено 24 июня 2024, 15:09
157
0
Кейн назвал лучшего наставника для сборной Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Нападающий сборной Англии и немецкой «Баварии» Гарри Кейн высказал мнение о перспективах работы Гарета Саутгейта во главе команды родоначальников футбола.

«Саутгейт – лучший кандидат на пост главного тренера команды? Да, безусловно. Я не могу достаточно качественно оценить вклад Гарета и то, что он сделал для этой команды и нации. С точки зрения того, где мы были и где находимся сейчас как сборная, это две совершенно несопоставимые вещи», – заявил Кейн.

Напомним, сборная Англии на чемпионате Европы 2024, проходящем в Германии, единолично возглавляет турнирную таблицу группы С, имея 4 очка после двух матчей. 25 июня в поединке 3-го тура англичане сыграют с командой Словении.

Ранее сообщалось, что Гарри Кейн стал рекордсменом сборной Англии.

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Гарри Кейн Гарет Саутгейт Евро-2024 сборная Англии по футболу
Юрій Остроумов Источник: The Telegraph
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