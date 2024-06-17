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Англия
17 июня 2024, 04:14 | Обновлено 17 июня 2024, 04:23
182
0

Титул для Гарри. Кейн стал рекордсменом сборной Англии

Нападающий установил новое достижение по сыгранным матчам

17 июня 2024, 04:14 | Обновлено 17 июня 2024, 04:23
182
0
Титул для Гарри. Кейн стал рекордсменом сборной Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Нападающий сборной Англии и мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн стал рекордсменом национальной команды по количеству сыгранных матчей на чемпионатах мира и Европы.

30-летний уроженец Уолтемстоу, что в пригороде Лондона, вышел в стартовом составе англичан на матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 с командой Сербии (1:0). Для Кейна эта игра стала 23-й в форме «трех львов» на крупных турнирах.

Предыдущий рекорд принадлежал защитнику Эшли Коулу, сыгравшему в 22 матчах.

Гарри Кейн в поединках за Англию на ЧМ и ЧЕ забил 12 голов и сделал 3 ассиста.

Напомним, что в личной коллекции Кейна нет ни одного командного трофея как на уровне клуба, так и сборной. Он может лишь похвастать серебром Евро-2020 со сборной Англии.

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Сербия - Англия сборная Англии по футболу Евро-2024 Гарри Кейн Эшли Коул
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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