Титул для Гарри. Кейн стал рекордсменом сборной Англии

Нападающий сборной Англии и мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн стал рекордсменом национальной команды по количеству сыгранных матчей на чемпионатах мира и Европы.

30-летний уроженец Уолтемстоу, что в пригороде Лондона, вышел в стартовом составе англичан на матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 с командой Сербии (1:0). Для Кейна эта игра стала 23-й в форме «трех львов» на крупных турнирах.

Предыдущий рекорд принадлежал защитнику Эшли Коулу, сыгравшему в 22 матчах.

Гарри Кейн в поединках за Англию на ЧМ и ЧЕ забил 12 голов и сделал 3 ассиста.

Напомним, что в личной коллекции Кейна нет ни одного командного трофея как на уровне клуба, так и сборной. Он может лишь похвастать серебром Евро-2020 со сборной Англии.