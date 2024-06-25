Марсель обьявил о договоренности с Де Дзерби
Вскоре стороны подпишут контракт
Французский «Марсель» на своем официальном сайте объявил, что была достигнута принципиальная договоренность с Роберто Де Дзерби о назначении итальянца главным тренером клуба.
Отмечается, что стороны работают над последними формальностями, из-за которых не могут официально подписать контракт, но эти проблемы решатся в ближайшие несколько дней, тогда во Францию и прибудут специалист и его помощники.
Роберто Де Дзерби прежде успешно работал, в частности, в английском «Брайтоне», донецком «Шахтере» и итальянском «Сассуоло».
Ранее сообщалось, что итальянец может возглавить «Ливерпуль», «Барселону» или «Баварию», но все эти клубы назначили других главных тренеров.
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