Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Марсель обьявил о договоренности с Де Дзерби
Франция
25 июня 2024, 03:40 | Обновлено 25 июня 2024, 03:49
158
0

Марсель обьявил о договоренности с Де Дзерби

Вскоре стороны подпишут контракт

25 июня 2024, 03:40 | Обновлено 25 июня 2024, 03:49
158
0
Марсель обьявил о договоренности с Де Дзерби
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Французский «Марсель» на своем официальном сайте объявил, что была достигнута принципиальная договоренность с Роберто Де Дзерби о назначении итальянца главным тренером клуба.

Отмечается, что стороны работают над последними формальностями, из-за которых не могут официально подписать контракт, но эти проблемы решатся в ближайшие несколько дней, тогда во Францию ​​и прибудут специалист и его помощники.

Роберто Де Дзерби прежде успешно работал, в частности, в английском «Брайтоне», донецком «Шахтере» и итальянском «Сассуоло».

Ранее сообщалось, что итальянец может возглавить «Ливерпуль», «Барселону» или «Баварию», но все эти клубы назначили других главных тренеров.

По теме:
Известный француз крайне иронично высказался о Де Дзерби в Марселе
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-звезда Ливерпуля вернулся в свой родной клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Брайтон назначил преемника Де Дзерби. Установлен рекорд АПЛ
Марсель Роберто Де Дзерби Брайтон чемпионат Франции по футболу
Сергей Рипьюк Источник: ФК Марсель
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблицы Евро-2024. Венгрия стала конкурентом Украины в списке третьих мест
Футбол | 24 июня 2024, 06:23 47
Таблицы Евро-2024. Венгрия стала конкурентом Украины в списке третьих мест
Таблицы Евро-2024. Венгрия стала конкурентом Украины в списке третьих мест

Германия и Швейцария вышли в 1/8 финала, Шотландия покидает чемпионат

Максим ШАЦКИХ: «Против Бельгии Шапаренко будет летать по полю»
Футбол | 24 июня 2024, 14:16 11
Максим ШАЦКИХ: «Против Бельгии Шапаренко будет летать по полю»
Максим ШАЦКИХ: «Против Бельгии Шапаренко будет летать по полю»

Бывший нападающий киевского «Динамо» оценил игру героев сборной Украины в матче против Словакии

ФОТО. Слёзы на глазах. Реакция Модрича на фиаско Хорватии на Евро-2024
Футбол | 25.06.2024, 02:22
ФОТО. Слёзы на глазах. Реакция Модрича на фиаско Хорватии на Евро-2024
ФОТО. Слёзы на глазах. Реакция Модрича на фиаско Хорватии на Евро-2024
Не выстояли. Италия вырвала ничью у Хорватии и напрямую вышла в плей-офф
Футбол | 25.06.2024, 00:03
Не выстояли. Италия вырвала ничью у Хорватии и напрямую вышла в плей-офф
Не выстояли. Италия вырвала ничью у Хорватии и напрямую вышла в плей-офф
Беллью отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что победил Усика
Бокс | 24.06.2024, 12:32
Беллью отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что победил Усика
Беллью отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что победил Усика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известно, как УЕФА наказал мальчика, который сделал селфи с Роналду на поле
Известно, как УЕФА наказал мальчика, который сделал селфи с Роналду на поле
23.06.2024, 18:20 6
Футбол
Дэвид Хэй назвал боксера, который бил сильнее Кличко и Чисоры
Дэвид Хэй назвал боксера, который бил сильнее Кличко и Чисоры
23.06.2024, 16:57 5
Бокс
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
24.06.2024, 07:29 17
Футбол
10 лучших вратарей мирового футбола за всю историю
10 лучших вратарей мирового футбола за всю историю
23.06.2024, 20:11 21
Футбол
Швейцария – Германия – 1:1. Как немцы вырвали 1 место в группе. Видеообзор
Швейцария – Германия – 1:1. Как немцы вырвали 1 место в группе. Видеообзор
24.06.2024, 00:37
Футбол
Все печально. Букмекеры оценили шансы Украины выйти в плей-офф Евро-2024
Все печально. Букмекеры оценили шансы Украины выйти в плей-офф Евро-2024
23.06.2024, 08:01 10
Футбол
Стало известно, кто может заменить Днепр-1 в УПЛ
Стало известно, кто может заменить Днепр-1 в УПЛ
23.06.2024, 18:12 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем