Марсель обьявил о договоренности с Де Дзерби

Французский «Марсель» на своем официальном сайте объявил, что была достигнута принципиальная договоренность с Роберто Де Дзерби о назначении итальянца главным тренером клуба.

Отмечается, что стороны работают над последними формальностями, из-за которых не могут официально подписать контракт, но эти проблемы решатся в ближайшие несколько дней, тогда во Францию ​​и прибудут специалист и его помощники.

Роберто Де Дзерби прежде успешно работал, в частности, в английском «Брайтоне», донецком «Шахтере» и итальянском «Сассуоло».

Ранее сообщалось, что итальянец может возглавить «Ливерпуль», «Барселону» или «Баварию», но все эти клубы назначили других главных тренеров.