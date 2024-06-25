Златко ДАЛИЧ: «Это явно не наш турнир»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич дал комментарий после ничьей со сборной Италии (1:1), которая не позволила его команде занять второе место в группе.

«Сначала Албания на последней минуте, и вот сейчас последняя минута. Могу только поблагодарить парней за то, как они сражались, за их волю и жертвы. Но есть как есть. Это явно не наш турнир.

Мы не реализовали два пенальти и пропусили дважды в компенсированное время. Все было в наших руках. Спасибо всем, кто за нас болел. В первую очередь я расстроен из-за них», – сказал Далич.