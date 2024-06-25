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  4. СИЛВИНЬО: «Испанцы – кандидаты на то, чтобы выиграть все»
Чемпионат Европы
25 июня 2024, 02:40 | Обновлено 25 июня 2024, 02:43
94
0

СИЛВИНЬО: «Испанцы – кандидаты на то, чтобы выиграть все»

Главный тренер сборной Албании поделился впечатлениями от игры против Испании

25 июня 2024, 02:40 | Обновлено 25 июня 2024, 02:43
94
0
СИЛВИНЬО: «Испанцы – кандидаты на то, чтобы выиграть все»
УЕФА. Силвиньо

Главный тренер сборной Албании Силвиньо оценил игру своей команды пртив сборной Испании (1:1) на Евро-2024.

«Я горжусь своими игроками и страной. Мы участвуем в этом турнире всего во второй раз. Нам удалось сразиться почти на равных с тремя великими сборными.

Испания – невероятно сильная команда с техничными игроками в центре и быстрыми на флангах, которые могут создать вам очень много проблем. В последние годы мы не видели у испанцев такой игры. Они очень тактичны и по-настоящему быстры, а также очень хорошо защишаются при переходах. Это мощная команда и кандидаты на то, чтобы выиграть все.

Я лишился многих часов сна, думая об этом турнире, но мы соревновались на высоком уровне, и страна должна нами гордиться. Надо привыкнуть выступать на турнирах подобного уровня», – сказал Силвиньо.

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сборная Испании по футболу сборная Албании по футболу Евро-2024 Албания - Испания пресс-конференция Силвиньо
Сергей Рипьюк Источник: УЕФА
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