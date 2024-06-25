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Чемпионат Европы
25 июня 2024, 01:59 | Обновлено 25 июня 2024, 02:11
291
0

Лука МОДРИЧ: «Футбол – жестокий вид спорта»

Капитан сборной Хорватии оценил игру против Испании

25 июня 2024, 01:59 | Обновлено 25 июня 2024, 02:11
291
0
Лука МОДРИЧ: «Футбол – жестокий вид спорта»
УЕФА. Лука Модрич

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич прокомментровал игру против Италии (1:1), в которой его команда на последней минуте упустила победу.

«Мы знали, что болельщики были с нами, несмотря ни на что. Они всегда рядом, и мы благодарны им. Нам жаль, что мы не смогли выиграть и пройти в следующий раунд.

В прошлый раз мы пропустили гол на 95-й минуте, сегодня – на 98-й. Футбол – жестокий вид спорта, иногда кажется, он просто не предназначен для нас.

Была ли это моя последняя игра за сборную Хорватии, если она не выйдет в 1/8 финала? Посмотрим, сейчас не время говорить об этом», – сказал Модрич.

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Лука Модрич сборная Италии по футболу сборная Хорватии по футболу Евро-2024 Хорватия - Италия
Сергей Рипьюк Источник: УЕФА
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