Ферран ТОРРЕС: «Мы играем феноменально»

Вингер сборной Испании Ферран Торрес прокомментировал победу своей команды над Албанией (1:0) в матче 3 тура группового этапа Евро-2024, в котором его признали лучшим игроком матча.

«У нас впереди большой путь, и мы играем феноменально. Мы - очень сплоченная семья. Особенность нашей команды в том, что каждый готов играть в основном составе. Запасные игроки тоже очень важны, потому что много голов было забито в концовках матчей. Хочу усложнить выбор игроков для тренера.

Когда я надеваю футболку сборной Испании, я чувствую, что играю для всех, для своей семьи и людей, которые меня поддерживают. Я горжусь тем, что ношу эту футболку», – сказал Торрес.