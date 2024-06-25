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Чемпионат Европы
25 июня 2024, 01:20 | Обновлено 25 июня 2024, 01:23
35
0

Ферран ТОРРЕС: «Мы играем феноменально»

Полузащитник сборной Испании оценил победу над Албанией

25 июня 2024, 01:20 | Обновлено 25 июня 2024, 01:23
35
0
Ферран ТОРРЕС: «Мы играем феноменально»
УЕФА. Ферран Торрес

Вингер сборной Испании Ферран Торрес прокомментировал победу своей команды над Албанией (1:0) в матче 3 тура группового этапа Евро-2024, в котором его признали лучшим игроком матча.

«У нас впереди большой путь, и мы играем феноменально. Мы - очень сплоченная семья. Особенность нашей команды в том, что каждый готов играть в основном составе. Запасные игроки тоже очень важны, потому что много голов было забито в концовках матчей. Хочу усложнить выбор игроков для тренера.

Когда я надеваю футболку сборной Испании, я чувствую, что играю для всех, для своей семьи и людей, которые меня поддерживают. Я горжусь тем, что ношу эту футболку», – сказал Торрес.

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Сергей Рипьюк Источник: УЕФА
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