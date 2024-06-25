ФОТО. Марта Костюк снялась в эротической фотосессии от Vogue для Олимпиады

Украинская теннисистка Марта Костюк снялась в эротической фотосессии проекта Vogue, который посвящен Олимпийским Играм 2024.

Украинка выступит на Олимпиаде в Париже. Теннисный турнир на кортах Ролан Гаррос пройдет с 27 июля по 4 августа.

Сейчас Марта начала травяной сезон в качестве подготовки к Уимблдону. 17 июня Костюк провела первый матч на траве в 2024 году, в котором потерпела поражение от Дарьи Касаткиной на старте соревнований в Берлине.

ФОТО. Марта Костюк снялась в полуголой фотосессии от Vogue для Олимпиады