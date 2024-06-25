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  4. ФОТО. Италия вышла в плей-офф. Модрич сыграл последний матч за Хорватию?
Чемпионат Европы
25 июня 2024, 00:39 |
291
0

ФОТО. Италия вышла в плей-офф. Модрич сыграл последний матч за Хорватию?

Драматичный матч группового этапа Евро

25 июня 2024, 00:39 |
291
0
ФОТО. Италия вышла в плей-офф. Модрич сыграл последний матч за Хорватию?
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Италии в драматичном матче третьего тура группового этапа Евро-2024 сыграла вничью 1:1 с Хорватией, забив гол на 90+7 минуте.

Италия заняла второе место в группе и вышла дальше, а вот Хорватия с двумя очками вряд ли станет одной из четырех лучших третьих команд, которые получат место в плей-офф.

Может такое быть, что легенда Хорватии Лука Модрич отыграл последний матч за национальную команду.

Фотогалерея матча Хорватия – Италия

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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