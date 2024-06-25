ФОТО. Италия вышла в плей-офф. Модрич сыграл последний матч за Хорватию?

Сборная Италии в драматичном матче третьего тура группового этапа Евро-2024 сыграла вничью 1:1 с Хорватией, забив гол на 90+7 минуте.

Италия заняла второе место в группе и вышла дальше, а вот Хорватия с двумя очками вряд ли станет одной из четырех лучших третьих команд, которые получат место в плей-офф.

Может такое быть, что легенда Хорватии Лука Модрич отыграл последний матч за национальную команду.

Фотогалерея матча Хорватия – Италия