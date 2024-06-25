ВИДЕО. Италия спаслась на 90+7 минуте и вышла в плей-офф Евро

Сборная Италии в драматичном матче третьего тура группового этапа Евро-2024 сыграла вничью 1:1 с Хорватией, забив гол на 90+7 минуте.

Этот мяч Маттиа Дзакканьи вывел команду в плей-офф со второй позиции в группе. А вот Хорватия остается третьей и может пройти дальше только по дополнительным показателям.