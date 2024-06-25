Чемпионат Европы25 июня 2024, 00:28 | Обновлено 25 июня 2024, 00:29
360
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ВИДЕО. Италия спаслась на 90+7 минуте и вышла в плей-офф Евро
Дзакканьи – спаситель Италии
25 июня 2024, 00:28 | Обновлено 25 июня 2024, 00:29
360
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Сборная Италии в драматичном матче третьего тура группового этапа Евро-2024 сыграла вничью 1:1 с Хорватией, забив гол на 90+7 минуте.
Этот мяч Маттиа Дзакканьи вывел команду в плей-офф со второй позиции в группе. А вот Хорватия остается третьей и может пройти дальше только по дополнительным показателям.
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Комментарии 1
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Удар, конечно, супер... но если бы вратарь не вылез с "рамки" на несколько метров, он бы его взял. Вот эта их манера выходить дальше из ворот, и их постоянно наказывают, но всё равно не помогает... Высокая цена таких ошибок
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