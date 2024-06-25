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Чемпионат Европы
25 июня 2024, 00:28 | Обновлено 25 июня 2024, 00:29
360
1

ВИДЕО. Италия спаслась на 90+7 минуте и вышла в плей-офф Евро

Дзакканьи – спаситель Италии

25 июня 2024, 00:28 | Обновлено 25 июня 2024, 00:29
360
1
ВИДЕО. Италия спаслась на 90+7 минуте и вышла в плей-офф Евро
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Италии в драматичном матче третьего тура группового этапа Евро-2024 сыграла вничью 1:1 с Хорватией, забив гол на 90+7 минуте.

Этот мяч Маттиа Дзакканьи вывел команду в плей-офф со второй позиции в группе. А вот Хорватия остается третьей и может пройти дальше только по дополнительным показателям.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 1
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roman75zpr
Удар, конечно, супер... но если бы вратарь не вылез с "рамки" на несколько метров, он бы его взял. Вот эта их манера выходить дальше из ворот, и их постоянно наказывают, но всё равно не помогает... Высокая цена таких ошибок 
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