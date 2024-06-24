Стало известно, за сколько Днепр-1 продал игрока сборной Украины за океан

24 июня американский клуб «Остин», который выступает в высшей лиге страны MLS, официально объявил о подписании 29-летнего центрального защитника Александра Сватка из «Днепра-1».

Как сообщает портал Transfermarkt, сумма трансфера составила 1,2 млн евро. Стоимость Сватка расценивается в 2 млн евро.

Соглашение подписано на 3,5 года с опцией продления еще на сезон. Контракт Сватка с Днепром-1 был рассчитан до конца декабря 2025 года.

Александр за последние 5 лет провел в составе «Днепра-1» 108 матчей, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.

Сейчас Сваток находится в расположении сборной Украины на Евро-2024. После завершения чемпионата Европы Александр отправится за океан, где и присоединится к «Остину».