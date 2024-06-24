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  4. Стало известно, за сколько Днепр-1 продал игрока сборной Украины за океан
Украина. Премьер лига
24 июня 2024, 23:06 |
3669
0

Стало известно, за сколько Днепр-1 продал игрока сборной Украины за океан

Александр Сваток официально стал футболистом американского ФК «Остин»

24 июня 2024, 23:06 |
3669
0
Стало известно, за сколько Днепр-1 продал игрока сборной Украины за океан
Instagram. Александр Сваток

24 июня американский клуб «Остин», который выступает в высшей лиге страны MLS, официально объявил о подписании 29-летнего центрального защитника Александра Сватка из «Днепра-1».

Как сообщает портал Transfermarkt, сумма трансфера составила 1,2 млн евро. Стоимость Сватка расценивается в 2 млн евро.

Соглашение подписано на 3,5 года с опцией продления еще на сезон. Контракт Сватка с Днепром-1 был рассчитан до конца декабря 2025 года.

Александр за последние 5 лет провел в составе «Днепра-1» 108 матчей, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.

Сейчас Сваток находится в расположении сборной Украины на Евро-2024. После завершения чемпионата Европы Александр отправится за океан, где и присоединится к «Остину».

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Transfermarkt
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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