Барнабаш Варга успешно прооперирован после жуткого инцидента на Евро-2024
Ожидается, что игрок сборной Венгрии будет выписан из больницы уже в среду, 26 июня
29-летний форвард сборной Венгрии Барнабаш Варга успешно прооперирован в немецком Штутгарте.
Об этом сообщила пресс-служба венгерской национальной команды в социальных сетях. Операция была успешно проведена сегодня, 24 июня. Ожидается, что уже в среду Барнабаша могут выписать из больницы.
Варга получил жуткую травму в матче 3-го тура группы A Евро-2024 между сборными Шотландии и Венгрии. На 67-й минуте игры 30-летний футболист, который на клубном уровне защищает цвета «Ференцвароша», после столкновения с голкипером Ангусом Ганном упал на газон и забился в конвульсиях. Прямо на поле он получил помощь медиков и тут же был доставлен в больницу.
Сборная Венгрии заняла третье место в квартете A и сохраняет шансы на попадание в плей-офф чемпионата Европы.
A @KlinikumStutt-ban sikeres műtéten esett át Varga Barnabás hétfő délután. A intézmény arcsérülésekre szakosodott orvosainak tájékoztatása szerint a beavatkozás komplikációmentes volt, így a @Fradi_HU támadója szerdán már el is hagyhatja a kórházat. #csakegyutt #magyarok pic.twitter.com/Fm34I5co8M— MLSZ (@MLSZhivatalos) June 24, 2024
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