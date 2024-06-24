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  4. Барнабаш Варга успешно прооперирован после жуткого инцидента на Евро-2024
Чемпионат Европы
24 июня 2024, 21:26 |
2671
0

Барнабаш Варга успешно прооперирован после жуткого инцидента на Евро-2024

Ожидается, что игрок сборной Венгрии будет выписан из больницы уже в среду, 26 июня

24 июня 2024, 21:26 |
2671
0
Барнабаш Варга успешно прооперирован после жуткого инцидента на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

29-летний форвард сборной Венгрии Барнабаш Варга успешно прооперирован в немецком Штутгарте.

Об этом сообщила пресс-служба венгерской национальной команды в социальных сетях. Операция была успешно проведена сегодня, 24 июня. Ожидается, что уже в среду Барнабаша могут выписать из больницы.

Варга получил жуткую травму в матче 3-го тура группы A Евро-2024 между сборными Шотландии и Венгрии. На 67-й минуте игры 30-летний футболист, который на клубном уровне защищает цвета «Ференцвароша», после столкновения с голкипером Ангусом Ганном упал на газон и забился в конвульсиях. Прямо на поле он получил помощь медиков и тут же был доставлен в больницу.

Сборная Венгрии заняла третье место в квартете A и сохраняет шансы на попадание в плей-офф чемпионата Европы.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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