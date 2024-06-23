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Чемпионат Европы
23 июня 2024, 23:27 | Обновлено 23 июня 2024, 23:46
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ФОТО. Матч Шотландии и Венгрии приостановлен из-за травмы футболиста

На 67-й минуте Барнабаш Варга получил серьезную травму, и матч остановлен

23 июня 2024, 23:27 | Обновлено 23 июня 2024, 23:46
4550
0
ФОТО. Матч Шотландии и Венгрии приостановлен из-за травмы футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Барнабаш Варга

23 июня в 22:00 в немецком Штутгарте проходит матч 3-го тура группы A Евро-2024 между сборными Шотландии и Венгрии.

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На 67-й минуте форвард венгерской сборной Барнабаш Варга получил серьезную травму, и матч на некоторое время был остановлен.

Медики долгое время оказывали помощь футболисту. Варга покинул поле на носилках с использованием специальной ширмы.

Обновлено. Матч возобновился спустя 10 минут.

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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