ФОТО. Матч Шотландии и Венгрии приостановлен из-за травмы футболиста

23 июня в 22:00 в немецком Штутгарте проходит матч 3-го тура группы A Евро-2024 между сборными Шотландии и Венгрии.

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На 67-й минуте форвард венгерской сборной Барнабаш Варга получил серьезную травму, и матч на некоторое время был остановлен.

Медики долгое время оказывали помощь футболисту. Варга покинул поле на носилках с использованием специальной ширмы.

Обновлено. Матч возобновился спустя 10 минут.