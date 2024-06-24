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Чемпионат Европы
24 июня 2024, 21:05 | Обновлено 24 июня 2024, 21:06
266
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Стали известны стартовые составы на матч Евро-2024 Албания – Испания

Поединок 3-го тура ЧЕ-2024 в группе D в немецком Дюссельдорфе состоится 24 июня в 22:00

24 июня 2024, 21:05 | Обновлено 24 июня 2024, 21:06
266
0
Стали известны стартовые составы на матч Евро-2024 Албания – Испания

В немецком Дюссельдорфе 24 июня в 22:00 пройдет матч 2-го тура Евро-2024 между сборными Албании и Испании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча состоится на стадионе «Меркур Шпиль-Арена». В группе B албанцы и испанцы также играют вместе с Хорватией и Италией.

Тренеры огласили стартовые составы.

Стартовые составы на матч Албания – Хорватия:

Албания: Стракоша, Айети, Джимсити, Митай, Балиу, Рамадани, Аслани, Лячи, Байрами, Асани, Манай.

Испания: Райя, Навас, Вивиан, Лапорт, Гримальдо, Мерино, Субименди, Торрес, Оярсабаль, Ольмо, Хоселу.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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