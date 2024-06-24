Стали известны стартовые составы на матч Евро-2024 Албания – Испания
Поединок 3-го тура ЧЕ-2024 в группе D в немецком Дюссельдорфе состоится 24 июня в 22:00
В немецком Дюссельдорфе 24 июня в 22:00 пройдет матч 2-го тура Евро-2024 между сборными Албании и Испании.
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Встреча состоится на стадионе «Меркур Шпиль-Арена». В группе B албанцы и испанцы также играют вместе с Хорватией и Италией.
Тренеры огласили стартовые составы.
Стартовые составы на матч Албания – Хорватия:
Албания: Стракоша, Айети, Джимсити, Митай, Балиу, Рамадани, Аслани, Лячи, Байрами, Асани, Манай.
Испания: Райя, Навас, Вивиан, Лапорт, Гримальдо, Мерино, Субименди, Торрес, Оярсабаль, Ольмо, Хоселу.
OFFICIAL LINE-UP AGAINST SPAIN.#ForcaShqipëri👐 || #EURO2024 #ALBSPA🇦🇱🇪🇸 pic.twitter.com/AmC2ewUWwS— Albanian Football 🇦🇱 (@Albaniafooty_EN) June 24, 2024
👥 El once de siempre. El que nunca falta.#VamosEspaña | #EURO2024 pic.twitter.com/e3LSKJePRp— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 24, 2024
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