Стали известны стартовые составы на матч Евро-2024 Албания – Испания

В немецком Дюссельдорфе 24 июня в 22:00 пройдет матч 2-го тура Евро-2024 между сборными Албании и Испании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча состоится на стадионе «Меркур Шпиль-Арена». В группе B албанцы и испанцы также играют вместе с Хорватией и Италией.

Тренеры огласили стартовые составы.

Стартовые составы на матч Албания – Хорватия:

Албания: Стракоша, Айети, Джимсити, Митай, Балиу, Рамадани, Аслани, Лячи, Байрами, Асани, Манай.

Испания: Райя, Навас, Вивиан, Лапорт, Гримальдо, Мерино, Субименди, Торрес, Оярсабаль, Ольмо, Хоселу.