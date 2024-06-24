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  4. Интер нашел замену Чалханоглу во Франции
Италия
24 июня 2024, 20:53 |
395
0

Интер нашел замену Чалханоглу во Франции

Хефрен Тюрам может покинуть «Ниццу»

24 июня 2024, 20:53 |
395
0
Интер нашел замену Чалханоглу во Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Хефрен Тюрам

Миланский «Интер» начал искать замену Хакану Чалханоглу, который может быть продан в «Баварию». По информации итальянских СМИ, первый в списке приоритетов чемпионов Италии – Хефрен Тюрам из «Ниццы».

На него также претендует «Ювентус», поэтому «Интер» хочет как можно скорее прояснить вопрос будущего Чалханоглу, и, в случае необходимости, приступать к активным действиям.

Контракт Хефрена Тюрама с «Ниццей» истекает летом 2025 года, и продлевать его 23-летний француз не намерен. Поэтому «Ницца», вероятно, будет готова продать его нынешним летом за 15-20 миллионов евро.

Напомним, за «Интер» уже выступает родной брат Хефрена Тюрама, Маркус.

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Хефрен Тюрам Интер Милан Ницца трансферы трансферы Серии A трансферы Лиги 1 Ювентус Хакан Чалханоглу
Олег Дидух Источник: La Gazzetta dello Sport
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