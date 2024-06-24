Интер нашел замену Чалханоглу во Франции

Миланский «Интер» начал искать замену Хакану Чалханоглу, который может быть продан в «Баварию». По информации итальянских СМИ, первый в списке приоритетов чемпионов Италии – Хефрен Тюрам из «Ниццы».

На него также претендует «Ювентус», поэтому «Интер» хочет как можно скорее прояснить вопрос будущего Чалханоглу, и, в случае необходимости, приступать к активным действиям.

Контракт Хефрена Тюрама с «Ниццей» истекает летом 2025 года, и продлевать его 23-летний француз не намерен. Поэтому «Ницца», вероятно, будет готова продать его нынешним летом за 15-20 миллионов евро.

Напомним, за «Интер» уже выступает родной брат Хефрена Тюрама, Маркус.