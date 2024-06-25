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Испания
25 июня 2024, 01:14 |
367
0

Известно, с помощью чего топ-клуб хочет снизить цену на трансфер Довбика

«Атлетико» не готов платить за украинца за 40 миллионов евро

25 июня 2024, 01:14 |
367
0
Известно, с помощью чего топ-клуб хочет снизить цену на трансфер Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.

Украинского нападающего сейчас чаще всего связывают с мадридским «Атлетико». Испанский клуб уже согласовал условия личного контракта с Довбиком, однако никак не может договориться с «Жироной», которая требует за трансфер 40 миллионов. Мадридцы рассчитывают, что смогут подписать Довбика за меньшую сумму из-за неубедительных выступлений Артема на Евро-2024. Довбик остается главной трансферной целью «Атлетико» на летнее трансферное окно.

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.

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трансферы Жирона Атлетико Мадрид Артем Довбик трансферы Ла Лиги
Дмитро Олійник Источник: El Gol Digital
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