Известно, с помощью чего топ-клуб хочет снизить цену на трансфер Довбика

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.

Украинского нападающего сейчас чаще всего связывают с мадридским «Атлетико». Испанский клуб уже согласовал условия личного контракта с Довбиком, однако никак не может договориться с «Жироной», которая требует за трансфер 40 миллионов. Мадридцы рассчитывают, что смогут подписать Довбика за меньшую сумму из-за неубедительных выступлений Артема на Евро-2024. Довбик остается главной трансферной целью «Атлетико» на летнее трансферное окно.

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.