ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь продлила контракт с экс-игроком Динамо и Шахтера

«Оболонь» официально сообщила о продлении контракта с Александром Рыбкой. Новое соглашение с 37-летним украинским вратарем рассчитано еще на год – до лета 2025 года.

Рыбка выступает за «Оболонь» с лета 2023 года. В сезоне 2023/2024 принял участие в 9 матчах, в 5 из которых сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Напомним, Рыбка является воспитанником «Динамо», также играл за «Шахтер», «Карабюкспор», «Афьонспор», «Сабаил», «Металлист», «Болуспор» и «Львов». Ранее он уже выступал за «Оболонь» в 2010 – 2011 годах.