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Украина. Премьер лига
24 июня 2024, 19:58 |
990
0

ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь продлила контракт с экс-игроком Динамо и Шахтера

Александр Рыбка останется в столичном клубе еще на год

24 июня 2024, 19:58 |
990
0
ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь продлила контракт с экс-игроком Динамо и Шахтера
ФК Оболонь. Александр Рыбка

«Оболонь» официально сообщила о продлении контракта с Александром Рыбкой. Новое соглашение с 37-летним украинским вратарем рассчитано еще на год – до лета 2025 года.

Рыбка выступает за «Оболонь» с лета 2023 года. В сезоне 2023/2024 принял участие в 9 матчах, в 5 из которых сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Напомним, Рыбка является воспитанником «Динамо», также играл за «Шахтер», «Карабюкспор», «Афьонспор», «Сабаил», «Металлист», «Болуспор» и «Львов». Ранее он уже выступал за «Оболонь» в 2010 – 2011 годах.

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Оболонь Киев продление контракта Александр Рыбка
Олег Дидух Источник: ФК Оболонь
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