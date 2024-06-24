ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь продлила контракт с экс-игроком Динамо и Шахтера
Александр Рыбка останется в столичном клубе еще на год
«Оболонь» официально сообщила о продлении контракта с Александром Рыбкой. Новое соглашение с 37-летним украинским вратарем рассчитано еще на год – до лета 2025 года.
Рыбка выступает за «Оболонь» с лета 2023 года. В сезоне 2023/2024 принял участие в 9 матчах, в 5 из которых сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.
Напомним, Рыбка является воспитанником «Динамо», также играл за «Шахтер», «Карабюкспор», «Афьонспор», «Сабаил», «Металлист», «Болуспор» и «Львов». Ранее он уже выступал за «Оболонь» в 2010 – 2011 годах.
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