12 неудачных попыток. Шотландия ни разу не выходила из группы на ЧМ и ЧЕ

Вчера сборная Шотландии в третьем туре группового этапа Евро-2024 проиграла Венгрии 0:1 и покинула турнир, финишировав последней в квартете А с 1 набранным очком.

Таким образом, британцы продлили свою черную серию. Они 12 раз принимали участие в групповых этапах чемпионатов мира и Европы, и ни разу не сумели преодолеть групповой этап.

Шотландцы вылетали на групповой стадии чемпионатов мира 1954, 1958, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990 и 1998 годов, а также на чемпионатах Европы 1992, 1996, 2020 и 2024 годов.