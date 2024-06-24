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  4. 12 неудачных попыток. Шотландия ни разу не выходила из группы на ЧМ и ЧЕ
Чемпионат Европы
24 июня 2024, 19:33 |
167
0

12 неудачных попыток. Шотландия ни разу не выходила из группы на ЧМ и ЧЕ

Черная серия для «тартановой армии» продолжилась

24 июня 2024, 19:33 |
167
0
12 неудачных попыток. Шотландия ни разу не выходила из группы на ЧМ и ЧЕ
Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера сборная Шотландии в третьем туре группового этапа Евро-2024 проиграла Венгрии 0:1 и покинула турнир, финишировав последней в квартете А с 1 набранным очком.

Таким образом, британцы продлили свою черную серию. Они 12 раз принимали участие в групповых этапах чемпионатов мира и Европы, и ни разу не сумели преодолеть групповой этап.

Шотландцы вылетали на групповой стадии чемпионатов мира 1954, 1958, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990 и 1998 годов, а также на чемпионатах Европы 1992, 1996, 2020 и 2024 годов.

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сборная Шотландии по футболу Евро-2024 статистика
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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