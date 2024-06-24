Манчестер Юнайтед нацелился на звездного форварда из Серии А

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к звездному форварду «Наполи» Виктору Осимхену, который, скорее всего, покинет клуб нынешним летом. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По их информации, «Красные дьяволы» хотят включить в сделку своего игрока, Мейсона Гринвуда, который провел сезон 2023/2024 в аренде в испанском «Хетафе». «Манчестер Юнайтед» не видит своего воспитанника частью проекта, однако хочет выгодно продать его нынешним летом.

Ранее сообщалось о том, что «Челси» отказался от идеи трансфера Осимхена ради Артема Довбика.