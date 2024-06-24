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Англия
24 июня 2024, 18:57 | Обновлено 24 июня 2024, 19:02
579
1

Манчестер Юнайтед нацелился на звездного форварда из Серии А

Виктор Осимхен покинет «Наполи» летом

24 июня 2024, 18:57 | Обновлено 24 июня 2024, 19:02
579
1
Манчестер Юнайтед нацелился на звездного форварда из Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к звездному форварду «Наполи» Виктору Осимхену, который, скорее всего, покинет клуб нынешним летом. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По их информации, «Красные дьяволы» хотят включить в сделку своего игрока, Мейсона Гринвуда, который провел сезон 2023/2024 в аренде в испанском «Хетафе». «Манчестер Юнайтед» не видит своего воспитанника частью проекта, однако хочет выгодно продать его нынешним летом.

Ранее сообщалось о том, что «Челси» отказался от идеи трансфера Осимхена ради Артема Довбика.

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Манчестер Юнайтед Виктор Осимхен Наполи Мейсон Гринвуд трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Олег Дидух Источник: La Repubblica
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Перець
Потихеньку Наполі розвалюється ,Хвіча практично  в Псж і ще не вечір
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