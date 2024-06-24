Владислав КАБАЕВ: «Задача Динамо – выиграть все, что можно»

Полузащитник «Динамо» Киев Владислав Кабаев поделился ожиданиями от начала подготовки к новому сезону:

— Месяц отпуска для меня — это слишком долго. Я отдыхал в течение двух недель, был у родителей в Одессе. Потом начал выполнять индивидуальную работу, которую нам всем раздали тренеры. Скучал по мячу, по команде, по атмосфере. Несколько дней назад вернулся в Киев, играл в баскетбол, впервые попробовал теннис, получил положительные эмоции, можно его сделать своим хобби. Больше времени уделял семье, увиделся с ребятами из команды. Мы поужинали, обсудили отпуск, поделились впечатлениями от того, кто где был.

А вчера мы уже все вместе приступили к тренировкам с новыми эмоциями, которые переполняли. В общем, это был обычный день после отпуска: во время занятия было много беговой работы и меньше — с мячами, что футболисты не очень любят. Но мы понимаем, что в ближайшие дни будет закладываться фундамент, поэтому нормально к этому относимся. В хорошем настроении будем готовиться к следующему сезону.

— Чему будете уделять внимание в течение ближайших двух недель в Киеве?

— За столько лет в футболе я уже хорошо понимаю, как закладывается фундамент. Понимаю, что эти дни будет много беговой работы. Вчера тренер сказал, что сначала втянемся в процесс, потом больше будем работать с мячами. Позже, возможно, будет контрольная игра. У нас сейчас много людей, и тренеры должны определиться, кто поедет на сбор.

— Чего ожидаете от предстоящих сборов в Австрии?

— Сборы — это всегда тяжело — хоть в Турции, хоть в Австрии, хоть в Киеве. Но мы проходим через это каждый год, поэтому все нормально. Должны очень хорошо подготовиться к предстоящим играм и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Перед «Динамо» всегда стоят самые высокие задачи — выиграть все, что можно.

— Какой была ваша реакция на жеребьевку и нашего соперника во втором квалификационном раунде — сербский «Партизан»?

— Нормальная. Мы знаем, что Сербия не очень приятная для нас страна, но такой выпал жребий. Будут ли у них болельщики или нет, не имеет большой разницы. Не хочу говорить громкие слова — все покажет время и наши игры. У нас есть еще месяц, чтобы подготовиться и подойти к этому противостоянию в лучших кондициях.