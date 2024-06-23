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Украина. Премьер лига
23 июня 2024, 23:37 | Обновлено 23 июня 2024, 23:45
244
0

ВИДЕО. Динамо вышло из отпуска, провело тренировку. Первое интервью Брагару

28 футболистов приняли участие в первой тренировке киевлян

23 июня 2024, 23:37 | Обновлено 23 июня 2024, 23:45
244
0
ВИДЕО. Динамо вышло из отпуска, провело тренировку. Первое интервью Брагару
ФК Динамо

В воскресенье, 23 июня, закончился отпуск для футболистов Динамо. На тренировочной базе в Вите-Литовской собрались игроки, не задействованные в национальной сборной, участвующей в финальном турнире Евро-2024 в Германии.

Привычные шутки и разговоры об отпуске, звучавшие в холле главного здания базы, отошли на второй план, когда бело-синие приступили к работе.

Началась тренировка для динамовцев в современном тренажерном зале, где игроки под руководством тренера по физподготовке выполнили комплекс фитнес-упражнений, чтобы как следует растянуться и свести к минимуму вероятность получить травму в первые дни после выхода из отпуска.

Примечательно, что пока футболисты занимались в зале, шел сильный ливень, но когда пришло время перемещаться на тренировочное поле, дождь прекратился и выглянуло солнце.

Уже на поле игроки проделали определенный объем беговой работы, а также немного поработали с мячами, уделив внимание комбинационной игре и отработке паса с забегами в ограниченном пространстве. Подготовка к новому сезону стартовала.

Всего в занятии принимали участие 28 игроков Динамо

  • Вратари: Нещерет, Суркис, Моргун, Игнатенко
  • Защитники: Биловар, Михавко, Кравченко, Дубинчак, Попов, Боль, Малыш, Овчаренко, Дячук, Сирота
  • Полузащитники: Шепелев, Царенко, Буяльский, Пихаленок, Кабаев, Брагару, Яцык, Караваев, Михайленко, Андриевский, Волошин
  • Нападающие: Пономаренко, Супряга, Горбач

ВИДЕО. Динамо вышло из отпуска, провело тренировку. Первое интервью Брагару

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Николай Степанюк Источник: ФК Динамо Киев
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