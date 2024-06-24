Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мексика потеряла ключевого хавбека до конца Копа Америка
Кубок Америки
24 июня 2024, 17:49 |
171
0

Мексика потеряла ключевого хавбека до конца Копа Америка

Эдсон Альварес травмировался в матче против Ямайки

24 июня 2024, 17:49 |
171
0
Мексика потеряла ключевого хавбека до конца Копа Америка
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдсон Альварес

В первом туре Копа Америка-2024 сборная Мексики обыграла Ямайку со счетом 1:0. Однако в этом матче травму получил ключевой центральный полузащитник команды Эдсон Альварес, который был заменен уже на 30-й минуте матча.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, мексиканцы потеряли 27-летнего хавбека до конца Копа Америка-2024. У него травма подколенного сухожилия.

Клуб Альвареса, английский «Вест Хэм», ожидает результатов углубленного медобследования игрока, чтобы понять степень серьезности травмы и сроки восстановления.

По теме:
Легенда Манчестер Юнайтед может войти в тренерский штаб тен Хага
Известно все о травмах Варги на Евро-2024 и протокол его восстановления
Германия рискует потерять основного защитника на первый матч плей-офф Евро
Эдсон Альварес травма травма колена сборная Мексики по футболу Копа Америка Вест Хэм Фабрицио Романо
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Нойер побил два рекорда Буффона
Футбол | 24 июня 2024, 16:30 0
Нойер побил два рекорда Буффона
Нойер побил два рекорда Буффона

Голкипер сборной Германии провел 1650 минут в 18 матчах на Euro

Стало известно, кто может заменить Днепр-1 в УПЛ
Футбол | 23 июня 2024, 18:12 13
Стало известно, кто может заменить Днепр-1 в УПЛ
Стало известно, кто может заменить Днепр-1 в УПЛ

Скорее всего, в высшем дивизионе останется «Минай»

10 лучших вратарей мирового футбола за всю историю
Футбол | 23.06.2024, 20:11
10 лучших вратарей мирового футбола за всю историю
10 лучших вратарей мирового футбола за всю историю
Таблицы Евро-2024. Венгрия стала конкурентом Украины в списке третьих мест
Футбол | 24.06.2024, 06:23
Таблицы Евро-2024. Венгрия стала конкурентом Украины в списке третьих мест
Таблицы Евро-2024. Венгрия стала конкурентом Украины в списке третьих мест
Известно, кто рассудит решающий матч Украина – Бельгия на Евро-2024
Футбол | 24.06.2024, 11:59
Известно, кто рассудит решающий матч Украина – Бельгия на Евро-2024
Известно, кто рассудит решающий матч Украина – Бельгия на Евро-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Беллью отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что победил Усика
Беллью отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что победил Усика
24.06.2024, 12:32
Бокс
Все печально. Букмекеры оценили шансы Украины выйти в плей-офф Евро-2024
Все печально. Букмекеры оценили шансы Украины выйти в плей-офф Евро-2024
23.06.2024, 08:01 9
Футбол
Неожиданные аутсайдеры. Названы худшие сборные Евро-2024 по показателю xG
Неожиданные аутсайдеры. Названы худшие сборные Евро-2024 по показателю xG
23.06.2024, 08:31 1
Футбол
Максимальная интрига. Сборная Бельгии уверенно разобралась с Румынией
Максимальная интрига. Сборная Бельгии уверенно разобралась с Румынией
22.06.2024, 23:52 134
Футбол
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
24.06.2024, 07:29 17
Футбол
Все по три очка. Таблицы Евро-2024: Украина – 4-я. Что нужно для плей-офф?
Все по три очка. Таблицы Евро-2024: Украина – 4-я. Что нужно для плей-офф?
23.06.2024, 06:23 145
Футбол
Бельгия – Румыния – 2:0. Неудачник Лукаку. Видео голов и обзор матча
Бельгия – Румыния – 2:0. Неудачник Лукаку. Видео голов и обзор матча
22.06.2024, 23:59
Футбол
Чисора признался, был ли Усик для него самым тяжелым соперником в карьере
Чисора признался, был ли Усик для него самым тяжелым соперником в карьере
23.06.2024, 17:48
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем