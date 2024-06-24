Мексика потеряла ключевого хавбека до конца Копа Америка

В первом туре Копа Америка-2024 сборная Мексики обыграла Ямайку со счетом 1:0. Однако в этом матче травму получил ключевой центральный полузащитник команды Эдсон Альварес, который был заменен уже на 30-й минуте матча.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, мексиканцы потеряли 27-летнего хавбека до конца Копа Америка-2024. У него травма подколенного сухожилия.

Клуб Альвареса, английский «Вест Хэм», ожидает результатов углубленного медобследования игрока, чтобы понять степень серьезности травмы и сроки восстановления.