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  4. ПСЖ согласовал контракт со звездой Серии А
Франция
24 июня 2024, 17:03 |
1271
1

ПСЖ согласовал контракт со звездой Серии А

Хвича Кварацхелия готов покинуть «Наполи»

24 июня 2024, 17:03 |
1271
1
ПСЖ согласовал контракт со звездой Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

«ПСЖ» согласовал условия личного контракта с одним из лидеров «Наполи» Хвичей Кварацхелией. Об этом сообщает авторитетной итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

По их информации, речь идет о 5-летнем соглашение с зарплатой в 7,5 миллиона евро в год. «Наполи» требует за Кварацхелию 130 миллионов евро.

В свою очередь, «Наполи» хочет продлить контракт с Кварацхелией. Предлагается соглашение на 3 или 4 года с зарплатой в 5 миллионов евро в год (сейчас зарплата вингера сборной Грузии составляет 1,5 миллиона в год) и клаусулой в 120 миллионов евро.

Ранее у «Наполи» возник конфликт с агентом Кварацхелии из-за его слов о намерении футболиста покинуть клуб.

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ПСЖ Хвича Кварацхелия Наполи трансферы трансферы Лиги 1 трансферы Серии A
Олег Дидух Источник: La Gazzetta dello Sport
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В Наполі на даний час ловити нічого , удачі в новому клубі 
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