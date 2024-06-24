ПСЖ согласовал контракт со звездой Серии А
Хвича Кварацхелия готов покинуть «Наполи»
«ПСЖ» согласовал условия личного контракта с одним из лидеров «Наполи» Хвичей Кварацхелией. Об этом сообщает авторитетной итальянское издание La Gazzetta dello Sport.
По их информации, речь идет о 5-летнем соглашение с зарплатой в 7,5 миллиона евро в год. «Наполи» требует за Кварацхелию 130 миллионов евро.
В свою очередь, «Наполи» хочет продлить контракт с Кварацхелией. Предлагается соглашение на 3 или 4 года с зарплатой в 5 миллионов евро в год (сейчас зарплата вингера сборной Грузии составляет 1,5 миллиона в год) и клаусулой в 120 миллионов евро.
Ранее у «Наполи» возник конфликт с агентом Кварацхелии из-за его слов о намерении футболиста покинуть клуб.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Илья Забарный может переехать во Францию уже этим летом
Тони уверен, что все зависит от того, как вы смотрите бой