ПСЖ согласовал контракт со звездой Серии А

«ПСЖ» согласовал условия личного контракта с одним из лидеров «Наполи» Хвичей Кварацхелией. Об этом сообщает авторитетной итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

По их информации, речь идет о 5-летнем соглашение с зарплатой в 7,5 миллиона евро в год. «Наполи» требует за Кварацхелию 130 миллионов евро.

В свою очередь, «Наполи» хочет продлить контракт с Кварацхелией. Предлагается соглашение на 3 или 4 года с зарплатой в 5 миллионов евро в год (сейчас зарплата вингера сборной Грузии составляет 1,5 миллиона в год) и клаусулой в 120 миллионов евро.

Ранее у «Наполи» возник конфликт с агентом Кварацхелии из-за его слов о намерении футболиста покинуть клуб.