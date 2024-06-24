ФОТО. Представлен новый официальный мяч УПЛ

Украинская Премьер-лига (УПЛ) официально презентовала новый официальный мяч чемпионата от всемирно известного бренда Puma, который будет использоваться в предстоящем сезоне 2024/2025.

Главный элемент дизайна – сине-желтые цвета украинского флага. Данная модель мяча также используется в АПЛ, Серии А, Ла Лиге и ряде других крупных европейских турниров.

Puma является техническим партнером УПЛ с 2021 года. Соглашение сторон рассчитано до 2026 года.

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