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  4. ФОТО. Представлен новый официальный мяч УПЛ
Украина. Премьер лига
24 июня 2024, 16:47 |
1083
0

ФОТО. Представлен новый официальный мяч УПЛ

Сотрудничество с Puma продолжается

24 июня 2024, 16:47 |
1083
0
ФОТО. Представлен новый официальный мяч УПЛ
УПЛ

Украинская Премьер-лига (УПЛ) официально презентовала новый официальный мяч чемпионата от всемирно известного бренда Puma, который будет использоваться в предстоящем сезоне 2024/2025.

Главный элемент дизайна – сине-желтые цвета украинского флага. Данная модель мяча также используется в АПЛ, Серии А, Ла Лиге и ряде других крупных европейских турниров.

Puma является техническим партнером УПЛ с 2021 года. Соглашение сторон рассчитано до 2026 года.

Ранее стало известно, кто может заменить «Днепр-1» в УПЛ.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Puma
Олег Дидух Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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