ФОТО. Представлен новый официальный мяч УПЛ
Сотрудничество с Puma продолжается
Украинская Премьер-лига (УПЛ) официально презентовала новый официальный мяч чемпионата от всемирно известного бренда Puma, который будет использоваться в предстоящем сезоне 2024/2025.
Главный элемент дизайна – сине-желтые цвета украинского флага. Данная модель мяча также используется в АПЛ, Серии А, Ла Лиге и ряде других крупных европейских турниров.
Puma является техническим партнером УПЛ с 2021 года. Соглашение сторон рассчитано до 2026 года.
Ранее стало известно, кто может заменить «Днепр-1» в УПЛ.
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