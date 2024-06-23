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Украина. Премьер лига
23 июня 2024, 18:12 |
3759
3

Стало известно, кто может заменить Днепр-1 в УПЛ

Скорее всего, в высшем дивизионе останется «Минай»

23 июня 2024, 18:12 |
3759
3
Стало известно, кто может заменить Днепр-1 в УПЛ
ФК Минай

«Минай» может заменить «Днепр-1» в сезоне Украинской Премьер-лиги 2024/25, сообщает ТаТоТаке.

Дело в том, что из-за финансовых проблем днепровский клуб находится на грани исчезновения. В таком случае клубы УПЛ должны принять решение относительно того, кто заменит «Днепр-1» в следующем розыгрыше чемпионата.

Оптимизма фанатам «Миная» добавляет ситуация, которая произошла в сезоне 2020/21, когда закарпатская команда также сохранила прописку в элите из-за финансовых проблем другого клуба – донецкого «Олимпика«.

По информации ТаТоТаке, руководство «Миная» готово финансировать участие клуба в УПЛ 2024/25.

Прошлый сезон «лисы» закончили на 15-м месте в турнирной таблице, набрав 25 очков в 30 матчах чемпионата.

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Дмитро Вербинський Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 3
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zzg77
Краще Лівий берег!
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aleks8-48
Зарано ховаєте команду. Дождемося офіційної заяви.
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0
OnlyKharkov
И толку? Может пусть идут пасуться в 1 лиге? А оставить клуб с амбициями и деньгами? 
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0
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