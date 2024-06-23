Стало известно, кто может заменить Днепр-1 в УПЛ
Скорее всего, в высшем дивизионе останется «Минай»
«Минай» может заменить «Днепр-1» в сезоне Украинской Премьер-лиги 2024/25, сообщает ТаТоТаке.
Дело в том, что из-за финансовых проблем днепровский клуб находится на грани исчезновения. В таком случае клубы УПЛ должны принять решение относительно того, кто заменит «Днепр-1» в следующем розыгрыше чемпионата.
Оптимизма фанатам «Миная» добавляет ситуация, которая произошла в сезоне 2020/21, когда закарпатская команда также сохранила прописку в элите из-за финансовых проблем другого клуба – донецкого «Олимпика«.
По информации ТаТоТаке, руководство «Миная» готово финансировать участие клуба в УПЛ 2024/25.
Прошлый сезон «лисы» закончили на 15-м месте в турнирной таблице, набрав 25 очков в 30 матчах чемпионата.
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