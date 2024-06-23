Стало известно, кто может заменить Днепр-1 в УПЛ

«Минай» может заменить «Днепр-1» в сезоне Украинской Премьер-лиги 2024/25, сообщает ТаТоТаке.

Дело в том, что из-за финансовых проблем днепровский клуб находится на грани исчезновения. В таком случае клубы УПЛ должны принять решение относительно того, кто заменит «Днепр-1» в следующем розыгрыше чемпионата.

Оптимизма фанатам «Миная» добавляет ситуация, которая произошла в сезоне 2020/21, когда закарпатская команда также сохранила прописку в элите из-за финансовых проблем другого клуба – донецкого «Олимпика«.

По информации ТаТоТаке, руководство «Миная» готово финансировать участие клуба в УПЛ 2024/25.

Прошлый сезон «лисы» закончили на 15-м месте в турнирной таблице, набрав 25 очков в 30 матчах чемпионата.