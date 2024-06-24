Игроки Днепра-1 разбегаются. Стало известно, где продолжит карьеру Когут
У хавбека было два предложения – от «Черноморца» и «Металлиста 1925»
Клуб «Днепр-1» продолжает терять футболистов, и команда находится на грани исчезновения.
Хавбек «Днепра-1» Игорь Когут не планирует обновлять свой контракт, который истекает через неделю.
28-летний Игорь Когут является рекордсменом, который провел больше всего матчей в истории клуба.
У хавбека было два предложения – от «Черноморца» и «Металлиста 1925», информирует журналист Игорь Бурбас.
Когут склоняется к тому, чтобы выбрать харьковский «Металлист 1925», который с нового сезона будет играть в Первой лиге.
В прошлом сезоне Игорь Когут провел за «Днепр-1» 10 матчей УПЛ и забил 1 гол, а также 1 игру Кубка Украины и 3 поединка еврокубков.
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