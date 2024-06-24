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  4. Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Такие игры могут изменить нашу историю»
Чемпионат Европы
24 июня 2024, 16:27 |
189
0

Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Такие игры могут изменить нашу историю»

Главный тренер сборной Италии поделился ожиданиями от матча против Хорватии

24 июня 2024, 16:27 |
189
0
Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Такие игры могут изменить нашу историю»
УЕФА. Лучано Спаллетти

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 против национальной команды Хорватии:

«Такие игры могут изменить нашу историю. Мы отобрали игроков, которые, по нашему мнению, стремятся быть здесь и соревноваться, и готовы играть в таких важных играх, как эта. Очевидно, что мне не понравилось наше выступление против Испании. Даже если это было больно, я надеюсь, что мы извлекли из этого уроки. Мы потратили слишком много энергии, гоняясь за мячом против Испании. Против Албании мы играли в совершенно другую игру. У нас был одинаковый план на оба матча, но в одной игре нам удалось сделать то, что мы хотели, а в другой – нет.

Хорватия – великолепная, очень опытная команда. Мы должны быть настроены на то, чтобы почувствовать, когда нужно ускорить темп игры, а когда успокоиться и контролировать мяч. Я допустил ошибку, не сделав некоторых изменений между первой и второй играми. Так что в этот раз, думаю, мне нужно сделать некоторые изменения. Нам нужно будет изменить наше отношение, нам нужно будет больше интенсивности и стойкости. Мы постараемся быть более твердыми и не рисковать, не давать им шансов нанести нам вред. Но это будет нелегко, потому что есть много способов, которыми они могут это сделать.

Мы верим, что сделали все, что могли, чтобы иметь право на такую решающую игру, как эта. Такие поражения, как от Испании, причиняют боль даже самым успешным командам. Все, что мы можем сделать, это попытаться отреагировать. Это можно сделать, отдавая себя в каждый момент игры.

Опыт хорватов? Он является важным фактором в подобных играх, но у нас он тоже есть. И мы свежие, у нас есть молодежь, у нас есть собственные идеи. Очевидно, что опыт подобных матчей в прошлом дает вам определенное спокойствие в плане того, в какой футбол вы должны играть».

Матч Хорватия – Италия состоится 24 июня в 22:00 по киевскому времени.

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Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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