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Чемпионат Европы
24 июня 2024, 15:22 | Обновлено 24 июня 2024, 15:33
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Известно все о травмах Варги на Евро-2024 и протокол его восстановления

Нападающий получил тяжелые повреждения

24 июня 2024, 15:22 | Обновлено 24 июня 2024, 15:33
900
0
Известно все о травмах Варги на Евро-2024 и протокол его восстановления
Getty Images/Global Images Ukraine. Барнабаш Варга

В матче 3-го тура группы A Евро-2024 между сборными Шотландии и Венгрии имел место страшный эпизод, связанный с нападающим венгерской команды Барнабашем Варгой.

На 67-й минуте игры 30-летний футболист венгерского «Ференцвароша» после столкновения с голкипером Ангусом Ганном упал на газон и забился в конвульсиях. Прямо на поле он получил помощь медиков и тут же был доставлен в больницу.

После игры тренер сборной Венгрии Марко Росси сообщил, что у Варги перелом лицевой кости. «Он больше не сыграет на Евро», – подытожил наставник.

О ситуации, в которой оказался Барнабаш Варга, рассказал врач «Ференцвароша» Гергели Панич.

«Во время столкновения Барни получил сотрясение мозга и потерял сознание. К моменту прибытия в машину скорой помощи он уже был в сознании, после чего его доставили в клинику Штутгарта, где после обследования был составлен план лечения, согласно которому его прооперируют.

У нашего нападающего множественные переломы лицевых костей, сломано несколько мелких и крупных костей, а некоторые даже сместились. После операции Варгу подержат в больнице два дня, и если все пройдет хорошо, его выпишут уже в среду [26 июня].

Что касается немецкого протокола первой помощи, я не хочу комментировать это, так как не знаю его подробно и ответственности за него не несу. Однако у меня была возможность навестить Барну в больнице, и я увидел, что он в руках профессионалов, ему уделяется много внимания», – рассказал Панич.

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Барнабаш Варга травма Ференцварош Евро-2024 сборная Венгрии по футболу сборная Шотландии по футболу Шотландия - Венгрия
Юрій Остроумов Источник: ФК Ференцварош
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