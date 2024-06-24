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Молодежные турниры
24 июня 2024, 15:17 | Обновлено 24 июня 2024, 15:56
2984
7

РОТАНЬ – об Олимпиаде: «На наших глазах убивают мечту футболистов»

Главный тренер олимпийской сборной Украины недоволен переговорами с клубами

24 июня 2024, 15:17 | Обновлено 24 июня 2024, 15:56
2984
7
РОТАНЬ – об Олимпиаде: «На наших глазах убивают мечту футболистов»
УАФ. Руслан Ротань

Главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань рассказал о переговорах с клубами относительно молодых футболистов, которые должны поехать на Олимпиаду.

– Многие из участников Tournoi Maurice Revello имеют шанс попасть на Олимпийские игры?

– Именно сейчас идут достаточно непростые переговоры с клубами. Есть ответы по некоторым игрокам из иностранных клубов – большинство из них на Олимпиаду не отпускают. Мы написали письма в украинские клубы, но официальных ответов до сих пор не получили. Я регулярно общаюсь с тренерами, директорами... К сожалению, могу сказать, что не вижу особого желания у большинства клубных представителей помогать олимпийской сборной. Официальный повод у клубов есть – Олимпиада проходит не в даты ФИФА. Но давайте не забывать, в какое время мы живем и играем. Давайте помнить, что государственные интересы тоже надо учитывать.

– Понятно, что больше всего проблем с «Динамо», которое в даты Олимпиады будет играть матчи квалификации Лиги чемпионов

– Мы всегда уважали интересы клубов и шли им навстречу. Свежий пример – последний турнир. У нас была договоренность с главным тренером «Динамо» Александром Шовковским о том, что отпустим игроков его команды после третьего матча. Мы сдержали свое слово, несмотря на некоторые кадровые потери. Похожие ситуации были и раньше, но сейчас имеем немного другую историю.

Сейчас мы должны понимать, насколько важно для «Динамо» попасть в основной раунд Лиги чемпионов. Мы очень переживаем за престиж столичного клуба, за его финансовые интересы, поэтому, видимо, не сможем просить для участия в Олимпиаде игроков «основы». Но в любом случае, если мы не сможем найти компромисс даже по запасным исполнителям динамовцев и их новичкам, то это мне и, наверное, и болельщикам будет очень трудно понять.

Подозреваю, что двух игроков киевляне точно отпустят. Это будет такая спортивная хитрость. Ведь это даст им право перенести матчи как минимум 1-го тура УПЛ, чтобы лучше подготовиться к еврокубковым баталиям. Но мы хотели получить больше игроков из столичного клуба.

– С «Шахтером» в этом плане проще? Ведь горняки стартуют в Лиге чемпионов в сентябре, да и Суперкубка в этом году нет

– Действительно, я не вижу никаких веских причин не отпустить игроков на Олимпиаду из клуба, который стартует в еврокубках осенью. Тем более когда речь идет о клубе, который так много делает для страны вне футбольного поля и всегда подчеркивает свой патриотизм.

– С «Рухом» тоже будут проблемы? Ведь во Францию львовяне своих игроков не отпустили...

– Думаю, что сейчас проблем не будет – «Рух» не играет в еврокубках, и, если захочет, сможет перенести матч УПЛ. Напомню, что мы завоевали такое право для тех клубов, которые делегируют на Олимпиаду двух и более игроков.

– Извините, но во время общения с вами у меня сложилось впечатление, что в худшем для вас варианте мы рискуем поехать на историческую для нас Олимпиаду, как говорится, по олимпийскому принципу – главное не победа, а участие...

– Поймите меня правильно – у нас достаточно хороших игроков, мы верим в них, верим в ту работу, которую выполняем. Но очень переживаем, что на наших глазах убивают мечту целого поколения футболистов. И болельщиков. Год назад мы не просто поехали на молодежное Евро, а попали там в квартет лучших команд континента и впервые в истории нашей страны завоевали право сыграть на Олимпиаде. Теперь мы просто вырываем у клубов каждого из них, чтобы достойно представить страну. Каждый день тренерам олимпийской сборной звонят и пишут футболисты. Они ожидают приятных новостей, но мы пока не можем им ничего ответить – клубы просто не дают официальных подтверждений. А уже 2 июля нам нужно направить официальную заявку для участия в первом для Украины футбольном турнире Олимпийских игр.

Ранее Руслан Ротань поделился впечатлениями от турнира Мориса Ревелло.

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Руслан Ротань сборная Украины по футболу U-23 Олимпийские игры 2024 футбол на Олимпиаде
Дмитро Вербинський Источник: Footboom
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Комментарии 7
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Phantom
Навіщо та олімпіада взагалі треба 🤷‍♂️
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+3
serhiy
А то від коли ротаньчик так лиже кротам -  "мова йде про клуб, який так багато робить для країни поза футбольним полем і завжди підкреслює свій патріотизм."
 Напевно після того як гру здали .
 Усі клуби УПЛ теж допомагають ЗСУ. Щодо патріотизму - перевзулися в 22 році-сильні патріоти стали ). А ахметка через те що здав свій регіон і привів війну в Україну - нехай тепер відкуповується, не збідніє.Так йому і треба. І так то не допоможе забути історію "славетного" клубу і його власника.
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+2
DK1961
Никогда чемпионы и призеры Олимпийских игр не воспринимались в футбольном мире всерьез. Только во времена СССР гордились победами футбольными на Олимпиадах 1956 и 1988 гг. За неимением в принципе других побед (кроме выигрыша Кубка Европы 1960 года, в котором не участвовали почти все лучшие европейские сборные). Все эти вопли Ротаня ничего не стоят, т.к. игры с лучшими клубами в еврокубках гораздо интереснее болельщикам, чем эта Олимпиада. Да и деньги несравнимы. Так что пусть тренирует тех, кого ему отдадут. А то тут поназаказывал...дай ему Ваната, Волошина, Вивчаренко... Короче игроков основы. С "Партизаном" пусть Бенито, Диалло и пр. играют? Не дождешься!
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+2
Гагик Пердонян
такою кількістю змагань можна буквально вбити самих футболістів... треба більше відпочивати
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+1
vitaha33
Ганьба нашим керівникам клубів, просто ганьба. Якщо Динамо з Волошиним ще можна зрозуміти, і якщо відпустять Брагару і Пономаренка, то це норм. То якщо Шахта не відпустить, то нехай навіть не думає себе називати українським клубом. Те саме стосується Руха. 
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0
OtsoCity
Хвойда суркисів під нікнеймом serhiy, чому ти щур злякався захищати українську землю, та всрався під себе бовдур?
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-3
OtsoCity
Лайно суркисів (динамо), всралося під себе та злякалося відпускати гравців
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-4
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