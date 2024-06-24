Чемпионат Европы24 июня 2024, 13:42 | Обновлено 24 июня 2024, 13:50
2281
0
Миколенко рассказал о своей готовности за два дня до матча с Бельгией
Виталий уже полноценно тренируется с командой
24 июня 2024, 13:42 | Обновлено 24 июня 2024, 13:50
2281
0
Левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко, который получил травму в товарищеской игре против Молдовы, рассказал, сможет ли сыграть в решающем матче группового раунда Евро-2024 с бельгийцами.
«Все хорошо. Я уже полных 2 дня тренируюсь с командой. Я очень рад, что вернулся на футбольное поле. Готовлюсь в обычном режиме к матчу с Бельгией», – сказал Миколенко.
26 июня национальная сборная Украины по футболу в Штутгарте проведет матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 против Бельгии.
Матч начнется в 19:00 по Киеву.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 23 июня 2024, 17:48 0
Дерек расхвалил украинца
Футбол | 24 июня 2024, 14:31 0
Полузащитник киевлян считает, что победа в лиге вполне реальна
Футбол | 23.06.2024, 18:45
Футбол | 24.06.2024, 12:27
Футбол | 23.06.2024, 18:12
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.06.2024, 23:52 133
Футбол
23.06.2024, 20:11 17
23.06.2024, 08:31 1
23.06.2024, 06:23 143
23.06.2024, 07:33 2
22.06.2024, 23:59
23.06.2024, 10:40 1