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Чемпионат Европы
24 июня 2024, 13:42 | Обновлено 24 июня 2024, 13:50
2281
0

Миколенко рассказал о своей готовности за два дня до матча с Бельгией

Виталий уже полноценно тренируется с командой

24 июня 2024, 13:42 | Обновлено 24 июня 2024, 13:50
2281
0
Миколенко рассказал о своей готовности за два дня до матча с Бельгией
Getty Images/Global Images Ukraine

Левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко, который получил травму в товарищеской игре против Молдовы, рассказал, сможет ли сыграть в решающем матче группового раунда Евро-2024 с бельгийцами.

«Все хорошо. Я уже полных 2 дня тренируюсь с командой. Я очень рад, что вернулся на футбольное поле. Готовлюсь в обычном режиме к матчу с Бельгией», – сказал Миколенко.

26 июня национальная сборная Украины по футболу в Штутгарте проведет матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 против Бельгии.

Матч начнется в 19:00 по Киеву.

Что нужно сборной Украины для плей-офф?

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Владимир Клепач Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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