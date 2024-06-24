Миколенко рассказал о своей готовности за два дня до матча с Бельгией

Левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко, который получил травму в товарищеской игре против Молдовы, рассказал, сможет ли сыграть в решающем матче группового раунда Евро-2024 с бельгийцами.

«Все хорошо. Я уже полных 2 дня тренируюсь с командой. Я очень рад, что вернулся на футбольное поле. Готовлюсь в обычном режиме к матчу с Бельгией», – сказал Миколенко.

26 июня национальная сборная Украины по футболу в Штутгарте проведет матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 против Бельгии.

Матч начнется в 19:00 по Киеву.

Что нужно сборной Украины для плей-офф?