Максим ШАЦКИХ: «Против Бельгии Шапаренко будет летать по полю»

Бывший нападающий киевского «Динамо» Максим Шацких оценил игру героев сборной Украины в победном матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 против национальной команды Словакии (2:1).

– А что скажете о не чужом вам Шапаренко, который оформил со Словакией гол + ассист?

– Любое результативное действие придает игроку уверенности в своих силах. А с Бельгией Коля вообще будет летать по полю. Да, первые полчаса, как и вся команда, страдала, но что было потом говорит само за себя. Когда проходит скоротечный турнир, даже такие детали очень сильно решают в плане ментальности.

– Вам, как бывшему нападающему, наверняка есть что сказать о перформансе Яремчука

– Рома – великолепный нападающий. Может, его профайл отличается от Довбыка, но Яремчук обладает хорошей техникой. Всеми соцсетями завирусилось видео, как реагировал Ребров на этот эпизод, когда пошла только передача от Коли Шапаренко. Станиславович подумал, что не дойдет мяч до Яремчука, а потом эмоции на лице изменились. Я, честно говоря, тоже подумал о себе так. Рома включил максимальную скорость.

– Яремчук этим голом заслужил выйти в старте на Бельгию? Наверное, у него будет двойная мотивация доказать, что его зря списали в «Бенфике», «Валенсии» и «Брюгге»?

– Я уверен, что Рома сфокусирован сейчас не на клубных делах, а на своей сборной и чемпионате Европы. А все эти истории с переходами уже будут после. Основания есть у него выйти с первых минут.