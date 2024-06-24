Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Максим ШАЦКИХ: «Против Бельгии Шапаренко будет летать по полю»
Чемпионат Европы
24 июня 2024, 14:16 |
1987
3

Максим ШАЦКИХ: «Против Бельгии Шапаренко будет летать по полю»

Бывший нападающий киевского «Динамо» оценил игру героев сборной Украины в матче против Словакии

24 июня 2024, 14:16 |
1987
3
Максим ШАЦКИХ: «Против Бельгии Шапаренко будет летать по полю»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший нападающий киевского «Динамо» Максим Шацких оценил игру героев сборной Украины в победном матче 2-го тура группового этапа Евро-2024 против национальной команды Словакии (2:1).

– А что скажете о не чужом вам Шапаренко, который оформил со Словакией гол + ассист?

– Любое результативное действие придает игроку уверенности в своих силах. А с Бельгией Коля вообще будет летать по полю. Да, первые полчаса, как и вся команда, страдала, но что было потом говорит само за себя. Когда проходит скоротечный турнир, даже такие детали очень сильно решают в плане ментальности.

– Вам, как бывшему нападающему, наверняка есть что сказать о перформансе Яремчука

– Рома – великолепный нападающий. Может, его профайл отличается от Довбыка, но Яремчук обладает хорошей техникой. Всеми соцсетями завирусилось видео, как реагировал Ребров на этот эпизод, когда пошла только передача от Коли Шапаренко. Станиславович подумал, что не дойдет мяч до Яремчука, а потом эмоции на лице изменились. Я, честно говоря, тоже подумал о себе так. Рома включил максимальную скорость.

– Яремчук этим голом заслужил выйти в старте на Бельгию? Наверное, у него будет двойная мотивация доказать, что его зря списали в «Бенфике», «Валенсии» и «Брюгге»?

– Я уверен, что Рома сфокусирован сейчас не на клубных делах, а на своей сборной и чемпионате Европы. А все эти истории с переходами уже будут после. Основания есть у него выйти с первых минут.

По теме:
Украина – Бельгия. Текстовая трансляция матча
Кейн назвал лучшего наставника для сборной Англии
Тренер Германии признался в раздражении после матча со Швейцарией
сборная Украины по футболу сборная Словакии по футболу Евро-2024 Словакия - Украина Роман Яремчук Артем Довбик Николай Шапаренко Максим Шацких сборная Бельгии по футболу Украина - Бельгия
Дмитро Вербинський Источник: zbirna.com
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал нападающего Зари
Футбол | 24 июня 2024, 14:10 0
ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал нападающего Зари
ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал нападающего Зари

Даниил Алефиренко продолжит карьеру в Ковалевке

Стало известно, кто может заменить Днепр-1 в УПЛ
Футбол | 23 июня 2024, 18:12 12
Стало известно, кто может заменить Днепр-1 в УПЛ
Стало известно, кто может заменить Днепр-1 в УПЛ

Скорее всего, в высшем дивизионе останется «Минай»

Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 24.06.2024, 07:29
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Известно, как УЕФА наказал мальчика, который сделал селфи с Роналду на поле
Футбол | 23.06.2024, 18:20
Известно, как УЕФА наказал мальчика, который сделал селфи с Роналду на поле
Известно, как УЕФА наказал мальчика, который сделал селфи с Роналду на поле
Известно, кто рассудит решающий матч Украина – Бельгия на Евро-2024
Футбол | 24.06.2024, 11:59
Известно, кто рассудит решающий матч Украина – Бельгия на Евро-2024
Известно, кто рассудит решающий матч Украина – Бельгия на Евро-2024
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
didora
Ну літать не треба. Треба грати у свою гру і не дати супернику грати. Взяти під контроль основних гравців: Де Брюйне і Лукаку. Зв'язати їх по руках і ногах ...
Ответить
0
Sagittarius
Невідомо, чи буде Шапаренко взагалі грати, прийнамі з початку. Скоріш за все ми будемо грати в три ЦЗ і буде тількі одно місце біля Бражка
Ответить
0
OtsoCity
Чому Шапаренко у роздягальні сховався у першому матчі з Румунією, 10 на 11 грала збірна за нього
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Форвард сборной Бельгии пропустит матч с Украиной на Евро. Известна причина
Форвард сборной Бельгии пропустит матч с Украиной на Евро. Известна причина
22.06.2024, 22:45 1
Футбол
Красюк подколол Фьюри после его недавних слов о бое с Усиком
Красюк подколол Фьюри после его недавних слов о бое с Усиком
23.06.2024, 07:10 1
Бокс
Вратарь сборной Грузии установил рекорд Евро-2024
Вратарь сборной Грузии установил рекорд Евро-2024
22.06.2024, 18:07 7
Футбол
Известно, за сколько Перес готов продать Лунина после его игры на Евро
Известно, за сколько Перес готов продать Лунина после его игры на Евро
23.06.2024, 07:33 2
Футбол
10 лучших вратарей мирового футбола за всю историю
10 лучших вратарей мирового футбола за всю историю
23.06.2024, 20:11 17
Футбол
Бельгия – Румыния – 2:0. Неудачник Лукаку. Видео голов и обзор матча
Бельгия – Румыния – 2:0. Неудачник Лукаку. Видео голов и обзор матча
22.06.2024, 23:59
Футбол
Не сыграет с Бельгией? Лидер сборной Украины снова занимается индивидуально
Не сыграет с Бельгией? Лидер сборной Украины снова занимается индивидуально
23.06.2024, 18:45 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем