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Молодежные турниры
24 июня 2024, 13:19 | Обновлено 24 июня 2024, 13:24
238
0

Руслан РОТАНЬ: «Куда нас приглашают, туда мы и едем»

Главный тренер олимпийской сборной Украины поделился впечатлениями от турнира Мориса Ревелло

24 июня 2024, 13:19 | Обновлено 24 июня 2024, 13:24
238
0
Руслан РОТАНЬ: «Куда нас приглашают, туда мы и едем»
УАФ. Руслан Ротань (слева)

Главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань поделился впечатлениями от молодежного товарищеского турнира Мориса Ревелло.

– Руслан Петрович, если не брать результат на турнире Мориса Ревелло, насколько Вы довольны сбором во Франции?

– Считаю, мы очень хорошо поработали. С некоторыми из наших основных игроков мы не виделись почти год – и это не совсем нормальная ситуация для сборной, которая готовится к такому форуму, как Олимпиада. Однако ребята быстро вспомнили все наши требования. Приятно удивили и новые исполнители, которые эти самые требования схватили почти с первой тренировки. Мне понравилась мотивация футболистов, их отношение к работе. Во всех матчах на поле у нас была настоящая команда, и как доказательство, отмечу одну деталь – в составе сборной Украины на этом турнире забили голы сразу 10 исполнителей.

– Уровень соперников на турнире вас устраивал? Ведь некоторые сборные были укомплектованы футболистами, которые моложе наших

– Давайте начнем с того, что у нас не такой богатый выбор. Куда нас приглашают, туда мы и едем. Однако этот турнир имеет мощную историю – он проводится с 1970 года. В разные годы там торжествовали молодежные сборные Франции, Аргентины, Англии, Бразилии, Португалии и Италии. Именно на этом футбольном фестивале начинали свой яркий международный путь такие игроки, как Жан-Пьер Папен, Зинедин Зидан, Дэвид Бекхэм, Франк Лампард, Криштиану Роналду и другие. В свое время играли на французском турнире и известные украинские футболисты – Алексей Михайличенко, Андрей Баль, Сергей Балтача, Владимир Лютый.

Словом, турнир очень престижный, и он хоть как-то спасает нашу подготовку к Олимпиаде. Не было бы этих пяти матчей – было бы очень тяжело! За год своего существования Олимпийская сборная Украины провела всего шесть спаррингов. За это же время сборная Марокко (U-23) сыграла девять матчей, сборная Аргентины (U-23) только в этом году провела 11 матчей, а сборная Ирака – 12. Выделяю эти сборные, потому что это наши соперники по группе ...

– Кого можно выделить из игроков нашей команды, выступавшей во Франции?

– Подчеркиваю, что надо выделить всю команду. На поле мы имели неплохую игровую структуру, постоянно играли с позиции силы, стали лучшей сборной турнира по многим показателям.

Напомним, олимпийская сборная Украины выиграла турнир Мориса Ревелло.

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турнир Мориса Ревелло Руслан Ротань сборная Украины по футболу U-23
Дмитро Вербинський Источник: Footboom
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