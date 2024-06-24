Хесус НАВАС: «Надеюсь сыграть в следующем матче»

Защитник сборной Испании Хесус Навас поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 против национальной команды Албании:

«Замечательно быть здесь в качестве игроков. Это замечательно для наших болельщиков и нашей страны. Евро – это то, чем надо наслаждаться, и победа на нем была бы уникальной. Сейчас ощущения очень хорошие. Мы играли в невероятный футбол и получали удовольствие от владения мячом. Но мы должны не отрываться от земли и продолжать работать в том же духе.

Есть много потенциальных победителей. В таком турнире вы можете вылететь в неудачный момент, или если у вас будет плохой день. Наша перспектива – продолжать упорно работать, продолжать получать удовольствие.

Я вношу свой вклад всеми возможными способами. Надеюсь, что смогу сыграть завтра, и мы все хотим сыграть на своем лучшем уровне. Это невероятно – быть здесь, и я очень рад быть здесь. Мы все вносим свой вклад – и старшие, и младшие.

Когда мы выиграли три турнира между 2008-2012 годами, у нас была отличная команда. Люди с характером, которые нашли общий язык и сплотились. Я вижу такую же гордость и амбиции как в этой группе, так и дома, в Испании.

Албания здесь, потому что они очень хорошо справляются. Они упорно работали и они объединены. Мы должны быть сильными с первой минуты, чтобы одержать победу.

Наши выступления на этом Евро? Это один из лучших футболов, в который мы играли. Мы наслаждаемся этим, но мы должны быть скромными и твердо стоять на земле. Это чемпионат Европы, и мы должны пройти его игру за игрой».

Матч Албания – Испания состоится 24 июня в 22:00 по киевскому времени.