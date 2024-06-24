Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хесус НАВАС: «Надеюсь сыграть в следующем матче»
Чемпионат Европы
24 июня 2024, 12:44 |
194
0

Хесус НАВАС: «Надеюсь сыграть в следующем матче»

Защитник сборной Испании поделился ожиданиями от игры против Албании.

24 июня 2024, 12:44 |
194
0
Хесус НАВАС: «Надеюсь сыграть в следующем матче»
УЕФА. Хесус Навас

Защитник сборной Испании Хесус Навас поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 против национальной команды Албании:

«Замечательно быть здесь в качестве игроков. Это замечательно для наших болельщиков и нашей страны. Евро – это то, чем надо наслаждаться, и победа на нем была бы уникальной. Сейчас ощущения очень хорошие. Мы играли в невероятный футбол и получали удовольствие от владения мячом. Но мы должны не отрываться от земли и продолжать работать в том же духе.

Есть много потенциальных победителей. В таком турнире вы можете вылететь в неудачный момент, или если у вас будет плохой день. Наша перспектива – продолжать упорно работать, продолжать получать удовольствие.

Я вношу свой вклад всеми возможными способами. Надеюсь, что смогу сыграть завтра, и мы все хотим сыграть на своем лучшем уровне. Это невероятно – быть здесь, и я очень рад быть здесь. Мы все вносим свой вклад – и старшие, и младшие.

Когда мы выиграли три турнира между 2008-2012 годами, у нас была отличная команда. Люди с характером, которые нашли общий язык и сплотились. Я вижу такую же гордость и амбиции как в этой группе, так и дома, в Испании.

Албания здесь, потому что они очень хорошо справляются. Они упорно работали и они объединены. Мы должны быть сильными с первой минуты, чтобы одержать победу.

Наши выступления на этом Евро? Это один из лучших футболов, в который мы играли. Мы наслаждаемся этим, но мы должны быть скромными и твердо стоять на земле. Это чемпионат Европы, и мы должны пройти его игру за игрой».

Матч Албания – Испания состоится 24 июня в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
Миколенко рассказал о своей готовности за два дня до матча с Бельгией
В Хорватии заявили о нежелании покидать Евро-2024 и что для этого нужно
Пресс-конференция Степаненко и Миколенко перед Бельгией. LIVE трансляция
сборная Испании по футболу сборная Албании по футболу Евро-2024 Албания - Испания Хесус Навас
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, кто может заменить Днепр-1 в УПЛ
Футбол | 23 июня 2024, 18:12 12
Стало известно, кто может заменить Днепр-1 в УПЛ
Стало известно, кто может заменить Днепр-1 в УПЛ

Скорее всего, в высшем дивизионе останется «Минай»

Швейцария – Германия – 1:1. Как немцы вырвали 1 место в группе. Видеообзор
Футбол | 24 июня 2024, 00:37 0
Швейцария – Германия – 1:1. Как немцы вырвали 1 место в группе. Видеообзор
Швейцария – Германия – 1:1. Как немцы вырвали 1 место в группе. Видеообзор

Смотрите самые интересные моменты матча Евро-2024

ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала первого летнего новичка
Футбол | 24.06.2024, 10:49
ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала первого летнего новичка
ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала первого летнего новичка
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 24.06.2024, 07:29
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Забарный признался, что не знает, кто такие Линекер и Дель Пьеро
Футбол | 24.06.2024, 10:38
Забарный признался, что не знает, кто такие Линекер и Дель Пьеро
Забарный признался, что не знает, кто такие Линекер и Дель Пьеро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Максимальная интрига. Сборная Бельгии уверенно разобралась с Румынией
Максимальная интрига. Сборная Бельгии уверенно разобралась с Румынией
22.06.2024, 23:52 133
Футбол
Вратарь сборной Грузии установил рекорд Евро-2024
Вратарь сборной Грузии установил рекорд Евро-2024
22.06.2024, 18:07 7
Футбол
Зинченко перед Бельгией назвал условие, на которое пойдет ради победы
Зинченко перед Бельгией назвал условие, на которое пойдет ради победы
23.06.2024, 10:40 1
Футбол
Неожиданные аутсайдеры. Названы худшие сборные Евро-2024 по показателю xG
Неожиданные аутсайдеры. Названы худшие сборные Евро-2024 по показателю xG
23.06.2024, 08:31 1
Футбол
Билли Нельсон признался, действительно ли Баколе нокаутировал Усика
Билли Нельсон признался, действительно ли Баколе нокаутировал Усика
22.06.2024, 22:21 19
Бокс
Бельгия – Румыния – 2:0. Неудачник Лукаку. Видео голов и обзор матча
Бельгия – Румыния – 2:0. Неудачник Лукаку. Видео голов и обзор матча
22.06.2024, 23:59
Футбол
Все печально. Букмекеры оценили шансы Украины выйти в плей-офф Евро-2024
Все печально. Букмекеры оценили шансы Украины выйти в плей-офф Евро-2024
23.06.2024, 08:01 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем