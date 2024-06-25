ВИДЕО. Звезда НБА победил Неймара на покерном турнире и выиграл $174 тысячи
Участие в турнире также принял известный боксер Райан Гарсия
В Лос-Анджелесе состоялся покерный турнир, в котором приняли участие известные спортсмены.
Победителем турнира стал звездный форвард команды НБА «Майами Хит» Джимми Батлер, который победил бразильского вингера саудовского клуба «Аль-Иттихад» Неймара и выиграл 174 тысячи долларов. Частью выигрыша Батлер поделился с болельщиками.
Участие в турнире также приняли такие известные спортсмены, как боксеры Райан Гарсия и Крис Юбенк-младший, инфлюенсер Дэн Билзерян, стример Ninja и ютубер Джон Влогс.
Ранее украинская теннисистка Элина Свитолина встретилась с Неймаром и Батлером.
ВИДЕО. Звезда НБА победил Неймара на покерном турнире и выиграл $174 тысячи
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