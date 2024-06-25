В Лос-Анджелесе состоялся покерный турнир, в котором приняли участие известные спортсмены.

Победителем турнира стал звездный форвард команды НБА «Майами Хит» Джимми Батлер, который победил бразильского вингера саудовского клуба «Аль-Иттихад» Неймара и выиграл 174 тысячи долларов. Частью выигрыша Батлер поделился с болельщиками.

Участие в турнире также приняли такие известные спортсмены, как боксеры Райан Гарсия и Крис Юбенк-младший, инфлюенсер Дэн Билзерян, стример Ninja и ютубер Джон Влогс.

Ранее украинская теннисистка Элина Свитолина встретилась с Неймаром и Батлером.

ВИДЕО. Звезда НБА победил Неймара на покерном турнире и выиграл $174 тысячи