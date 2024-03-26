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  4. ФОТО. Свитолина встретилась с Неймаром и суперзвездой НБА
WTA
26 марта 2024, 12:59 | Обновлено 26 марта 2024, 13:33
1758
2

ФОТО. Свитолина встретилась с Неймаром и суперзвездой НБА

Украинская теннисистка сфотографировалась с известными спортсменами

26 марта 2024, 12:59 | Обновлено 26 марта 2024, 13:33
1758
2
ФОТО. Свитолина встретилась с Неймаром и суперзвездой НБА
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Французский теннисист Гаэль Монфис завершил выступления на хардовом турнире АТР 1000 в Майами, проиграв в 1/16 финала второй ракетке мира Карлосу Алькарасу (0:2).

На этом поединке присутствовала жена Монфиса Элина Свитолина – первая ракетка Украины. Поединок также посетили бразильский футболист саудовского клуба «Аль-Хиляль» Неймар и звездный баскетболист «Майами Хит» Джимми Батлер.

После поединка украинская теннисистка встретилась со спортсменами и сделала несколько совместных фото.

ФОТО. Свитолина встретилась с Неймаром и суперзвездой НБА

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Аль-Хиляль Майами Хит Джимми Батлер Неймар фото НБА Гаэль Монфис Элина Свитолина
Источник Twitter
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Golhrenshtanga
У Неймара похоже корни Японские
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0
stivensons
Схоже, дуже подобаються нашій Еліні темношкірі чоловіки )))
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-1
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