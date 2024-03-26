Французский теннисист Гаэль Монфис завершил выступления на хардовом турнире АТР 1000 в Майами, проиграв в 1/16 финала второй ракетке мира Карлосу Алькарасу (0:2).

На этом поединке присутствовала жена Монфиса Элина Свитолина – первая ракетка Украины. Поединок также посетили бразильский футболист саудовского клуба «Аль-Хиляль» Неймар и звездный баскетболист «Майами Хит» Джимми Батлер.

После поединка украинская теннисистка встретилась со спортсменами и сделала несколько совместных фото.

ФОТО. Свитолина встретилась с Неймаром и суперзвездой НБА