WTA26 марта 2024, 12:59 | Обновлено 26 марта 2024, 13:33
1758
2
ФОТО. Свитолина встретилась с Неймаром и суперзвездой НБА
Украинская теннисистка сфотографировалась с известными спортсменами
26 марта 2024, 12:59 | Обновлено 26 марта 2024, 13:33
1758
2
Французский теннисист Гаэль Монфис завершил выступления на хардовом турнире АТР 1000 в Майами, проиграв в 1/16 финала второй ракетке мира Карлосу Алькарасу (0:2).
На этом поединке присутствовала жена Монфиса Элина Свитолина – первая ракетка Украины. Поединок также посетили бразильский футболист саудовского клуба «Аль-Хиляль» Неймар и звездный баскетболист «Майами Хит» Джимми Батлер.
После поединка украинская теннисистка встретилась со спортсменами и сделала несколько совместных фото.
ФОТО. Свитолина встретилась с Неймаром и суперзвездой НБА
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Комментарии 2
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У Неймара похоже корни Японские
Схоже, дуже подобаються нашій Еліні темношкірі чоловіки )))
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