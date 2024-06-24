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Чемпионат Европы
24 июня 2024, 11:59 | Обновлено 24 июня 2024, 12:05
628
1

Известно, кто рассудит решающий матч Украина – Бельгия на Евро-2024

Энтони Тейлор будет работать на встрече 3-го тура группового раунда в квартете E

24 июня 2024, 11:59 | Обновлено 24 июня 2024, 12:05
628
1
Известно, кто рассудит решающий матч Украина – Бельгия на Евро-2024
УЕФА

26 июня национальная сборная Украины по футболу в Штутгарте проведет матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 против Бельгии.

Главным арбитром выступит 45-летний англичанин Энтони Тейлор. На линиях ему будут помогать Гари Бесвик и Адам Нанн. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять швед Гленн Нюберг.

За систему VAR будет отвечать англичанин Стюарт Атвелл, а ассистентами будут его соотечественник Дэвид Кут и немец Марко Фритц.

Матч Украина – Бельгия начнется в 19:00 по Киеву.

Что нужно сборной Украины для плей-офф?

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Владимир Клепач Источник: УЕФА
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GloryUkraine
Це добре. Буде менше свистків за фейкові порушення, правда буде більше доданих хвилин.
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