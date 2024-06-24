Известно, кто рассудит решающий матч Украина – Бельгия на Евро-2024
Энтони Тейлор будет работать на встрече 3-го тура группового раунда в квартете E
26 июня национальная сборная Украины по футболу в Штутгарте проведет матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 против Бельгии.
Главным арбитром выступит 45-летний англичанин Энтони Тейлор. На линиях ему будут помогать Гари Бесвик и Адам Нанн. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять швед Гленн Нюберг.
За систему VAR будет отвечать англичанин Стюарт Атвелл, а ассистентами будут его соотечественник Дэвид Кут и немец Марко Фритц.
Матч Украина – Бельгия начнется в 19:00 по Киеву.
Что нужно сборной Украины для плей-офф?
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