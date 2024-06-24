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  4. Луис ДЕ ЛА ФУЭНТЕ: «Многое стоит на кону»
Чемпионат Европы
24 июня 2024, 12:04 |
113
0

Луис ДЕ ЛА ФУЭНТЕ: «Многое стоит на кону»

Главный тренер сборной Испании поделился ожиданиями от матча против Албании

24 июня 2024, 12:04 |
113
0
Луис ДЕ ЛА ФУЭНТЕ: «Многое стоит на кону»
УЕФА. Луис де ла Фуэнте

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 против национальной команды Албании:

«Многое стоит на кону – престиж, признание, и мы хотим продолжать совершенствоваться. Мы будем настраиваться на эту игру, как и на все остальные, как на последнюю. Конечно, у нас есть план на игру для игроков, которые, по нашему мнению, подходят для этой игры. Мы сосредоточены только на победе, потому что хотим выигрывать каждую игру.

Мы хотим атаковать, как мы это делали в последних двух матчах. На такой матч нужно настраиваться только с полной концентрацией. Единственное, о чем мы должны думать – это победа. Мы хотим выигрывать каждый матч.

Последнее, чего мы хотим – это травмы. Мы сосредоточены только на том, чтобы выставить лучших игроков для нашего игрового плана. Конечно, вы можете сказать, чтобы этот игрок отдохнул или тот отдохнул, но это турнир с семью играми. Мы не можем беспокоиться о травмах или дисквалификациях.

В Албании фантастические болельщики, и они уже преподнесли нам сюрприз. Мы знаем, что будет очень трудно. Мы сделаем те изменения, которые считаем правильными. Мы полностью уверены в наших 26 игроках. Это не значит, что я не делаю ошибок. У каждого есть шанс сыграть здесь на высоком уровне, поэтому я очень спокоен насчет этого.

Все игроки полностью преданы делу и имеют одну цель, за которую мы все упорно боремся. В нашем тренировочном лагере мы только об этом и говорим. Я знаю, насколько они профессиональны. Нет сомнений, что они думают только о сборной.

Мы знаем, насколько сильна Албания, и любая команда может нанести вам урон со стандартных положений. Но мы также показали, насколько мы сильны, как в атаке, так и в защите на стандартных положениях. Игры могут сводиться к мелочам, и именно они могут решить судьбу матча. Мы хотим контролировать это, и мы не хотим быть удивленными стандартами.

Я сохраняю спокойствие. Мы знаем, что нам есть куда совершенствоваться. Мы прогрессируем и достигаем поставленных целей. Мы хотим быть конкурентоспособной командой, которая готова побеждать соперников и адаптироваться к различным ситуациям в играх. Мы можем играть по-разному, что дает нам возможность выбора, и мы можем быть непредсказуемыми. Мы очень оптимистичны и полны уверенности».

Матч Албания – Испания состоится 24 июня в 22:00 по киевскому времени.

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Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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