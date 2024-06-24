Игрок сборной Венгрии: «Варгу ждет небольшая операция»

Нападающий сборной Венгрии Роланд Шаллаи рассказал о страшной травме Барнабаша Варги в матче с Шотландией (1:0) на групповом этапе чемпионата Европы.

«Это был ужасный момент – видеть Барни в таком состоянии. Ему гораздо лучше, он стабилен, но ему предстоит небольшая операция. После этого мы боролись за него в дальнейшем, поэтому мы очень хотели выиграть, этот успех также для него. Что касается игры: мы очень довольны, это был фантастический финиш, и мы надеемся, что результаты пойдут нам на пользу», – сказал нападающий, забивший победный гол.

Отметим, что сборная Венгрии набрала 3 очка в группе и с разнице забитых и пропущенных мячей «-3» пока что сохраняет шансы пробиться в плей-офф с третьего места.