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Чемпионат Европы
24 июня 2024, 09:58 | Обновлено 24 июня 2024, 10:11
1098
0

Тренер Венгрии: «У Варги перелом, он больше не сыграет на Евро-2024»

Марко Росси – о травме игрока своей команды

24 июня 2024, 09:58 | Обновлено 24 июня 2024, 10:11
1098
0
Тренер Венгрии: «У Варги перелом, он больше не сыграет на Евро-2024»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси рассказал о страшной травме Барнабаша Варги в матче с Шотландией (1:0) на групповом этапе чемпионата Европы.

«Мы узнали, что его состояние стабильно. Сейчас он находится под наблюдением в больнице. Мы знаем, что он получил перелом (перелом скуловой кости – прим. ред.), мы не знаем, потребуется ли ему операция, но точно известно, что он больше не сыграет на чемпионате Европы. Но самое главное, что с ним все в порядке», – сказал Росси.

Отметим, что сборная Венгрии набрала 3 очка в группе и с разнице забитых и пропущенных мячей «-3» пока что сохраняет шансы пробиться в плей-офф с третьего места.

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Владимир Клепач Источник: Csakfoci.hu
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