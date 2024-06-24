Тренер Венгрии: «У Варги перелом, он больше не сыграет на Евро-2024»

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси рассказал о страшной травме Барнабаша Варги в матче с Шотландией (1:0) на групповом этапе чемпионата Европы.

«Мы узнали, что его состояние стабильно. Сейчас он находится под наблюдением в больнице. Мы знаем, что он получил перелом (перелом скуловой кости – прим. ред.), мы не знаем, потребуется ли ему операция, но точно известно, что он больше не сыграет на чемпионате Европы. Но самое главное, что с ним все в порядке», – сказал Росси.

Отметим, что сборная Венгрии набрала 3 очка в группе и с разнице забитых и пропущенных мячей «-3» пока что сохраняет шансы пробиться в плей-офф с третьего места.