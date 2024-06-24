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  4. Рейтинг WTA. Костюк потеряла 2 позиции, Свитолина осталась на 21-м месте
WTA
24 июня 2024, 09:25 | Обновлено 24 июня 2024, 09:29
255
0

Рейтинг WTA. Костюк потеряла 2 позиции, Свитолина осталась на 21-м месте

Айла Томлянович улучшила свое положение на 55 строчек

24 июня 2024, 09:25 | Обновлено 24 июня 2024, 09:29
255
0
Рейтинг WTA. Костюк потеряла 2 позиции, Свитолина осталась на 21-м месте
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Вторую неделю травяного сезона женщины провели на кортах турниров WTA 500 в Берлине и WTA 250 в Бирмингеме.

В Германии победила американка Джессика Пегула, она осталась на пятой позиции в мировом рейтинге. Финалистка Анна Калинская дебютировала в топ-20.

Лучшей в Бирмингеме оказалась Юлия Путинцева из Казахстана, она поднялась на 34-ю позицию. Финалистка Айла Томлянович улучшила свое положение на 55 строчек и теперь занимает 135-е место.

В первой десятке без изменений.

Топ-10 рейтинга WTA

Марта Костюк потеряла 2 позиции, Дарья Снигур – три, Даяна Ястремская, Катерина Байндл и Анастасия Соболева – одну. Элина Свитолина осталась на 21-м месте, Ангелина Калинина и Леся Цуренко поднялись на несколько строчек

Украинки в рейтинге WTA

В парном рейтинге среди украинок немного спрогрессировали Юлия Стародубцева, Даяна Ястремская и сестры Колб. У Людмилы Киченок без изменений, у остальных небольшое падение.

Украинки в топ-250 парного рейтинга WTA

В топ-8 без изменений, но Калинская уже 9-я, в Азаренко – 10-я, они опередили Марту Костюк. Пегула поднялась на 15-ю позицию.

Чемпионская гонка WTA

Из украинок в Чемпионской гонке улучшили положение Калинина и Стародубцева, все остальные либо опустились, либо остались на своих местах.

Украинки в Чемпионской гонке WTA

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Катерина Володько (Бондаренко) рейтинг WTA Надежда Киченок Людмила Киченок Леся Цуренко Элина Свитолина Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Дарья Снигур Ига Свёнтек Анастасия Соболева Александра Олейникова Юлия Стародубцева WTA Берлин WTA Бирмингем
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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