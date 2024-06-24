Рейтинг WTA. Костюк потеряла 2 позиции, Свитолина осталась на 21-м месте
Айла Томлянович улучшила свое положение на 55 строчек
Вторую неделю травяного сезона женщины провели на кортах турниров WTA 500 в Берлине и WTA 250 в Бирмингеме.
В Германии победила американка Джессика Пегула, она осталась на пятой позиции в мировом рейтинге. Финалистка Анна Калинская дебютировала в топ-20.
Лучшей в Бирмингеме оказалась Юлия Путинцева из Казахстана, она поднялась на 34-ю позицию. Финалистка Айла Томлянович улучшила свое положение на 55 строчек и теперь занимает 135-е место.
В первой десятке без изменений.
Топ-10 рейтинга WTA
Марта Костюк потеряла 2 позиции, Дарья Снигур – три, Даяна Ястремская, Катерина Байндл и Анастасия Соболева – одну. Элина Свитолина осталась на 21-м месте, Ангелина Калинина и Леся Цуренко поднялись на несколько строчек
Украинки в рейтинге WTA
В парном рейтинге среди украинок немного спрогрессировали Юлия Стародубцева, Даяна Ястремская и сестры Колб. У Людмилы Киченок без изменений, у остальных небольшое падение.
Украинки в топ-250 парного рейтинга WTA
В топ-8 без изменений, но Калинская уже 9-я, в Азаренко – 10-я, они опередили Марту Костюк. Пегула поднялась на 15-ю позицию.
Чемпионская гонка WTA
Из украинок в Чемпионской гонке улучшили положение Калинина и Стародубцева, все остальные либо опустились, либо остались на своих местах.
Украинки в Чемпионской гонке WTA
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ангелина в двух сетах переиграла американку Лорен Дэвис
Чемпионат Европы по футболу состоится в Германии с 14 июня по 14 июля