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Украина. Премьер лига
24 июня 2024, 07:43 | Обновлено 24 июня 2024, 07:45
3205
3

Источник: Сваток подписал контракт с клубом из МЛС

Украинский защитник продолжит карьеру в клубе «Остин»

24 июня 2024, 07:43 | Обновлено 24 июня 2024, 07:45
3205
3
Источник: Сваток подписал контракт с клубом из МЛС
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Сваток

29-летний защитник Александр Сваток, который последние четыре года защищал цвета «Днепра-1», подписал контракт с американским клубом «Остин», выступающий в Западной конференции МЛС.

Инсайдер Том Богерт утверждает, что в ряды «Остина» Сваток вольется сразу же после Евро-2024, где он выступает за сборную Украины.

Александр Сваток в сезоне-2023/2024 провел за «Днепр-1» во всех турнирах 31 матч, забил 1 гол, сделал 2 ассиста.

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Александр Сваток Major League Soccer (MLS) трансферы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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Oleksandrid
Це все добре. А як він зібрався виїжджати з країни? Просто не повернеться після Євро?
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Антон Корзун
Ще один "патріот" втік подалі від війни, а ви сіряки воюйте. І вболівайте за збірну доларових мільйонерів між відключеннями світла, бомбовими бомбардуваннями  дороновими та ракетними ударами. Країна перетворилася на тоталітарного франкенштейна, щоправда з бенефітами для обраних, (наближені до госапарату чиновники всих мастей спортсмени естрадно-циркові кадри) а на війну або за ґрати прості бідняки в яких немає грошей щоб відкупитися та звязків щоб виїхати.
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