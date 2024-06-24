Украина. Премьер лига24 июня 2024, 07:43 | Обновлено 24 июня 2024, 07:45
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Источник: Сваток подписал контракт с клубом из МЛС
Украинский защитник продолжит карьеру в клубе «Остин»
24 июня 2024, 07:43 | Обновлено 24 июня 2024, 07:45
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29-летний защитник Александр Сваток, который последние четыре года защищал цвета «Днепра-1», подписал контракт с американским клубом «Остин», выступающий в Западной конференции МЛС.
Инсайдер Том Богерт утверждает, что в ряды «Остина» Сваток вольется сразу же после Евро-2024, где он выступает за сборную Украины.
Александр Сваток в сезоне-2023/2024 провел за «Днепр-1» во всех турнирах 31 матч, забил 1 гол, сделал 2 ассиста.
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Комментарии 3
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Це все добре. А як він зібрався виїжджати з країни? Просто не повернеться після Євро?
Показать Скрыть 1 ответ
Ще один "патріот" втік подалі від війни, а ви сіряки воюйте. І вболівайте за збірну доларових мільйонерів між відключеннями світла, бомбовими бомбардуваннями дороновими та ракетними ударами. Країна перетворилася на тоталітарного франкенштейна, щоправда з бенефітами для обраних, (наближені до госапарату чиновники всих мастей спортсмени естрадно-циркові кадри) а на війну або за ґрати прості бідняки в яких немає грошей щоб відкупитися та звязків щоб виїхати.
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