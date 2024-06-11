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  4. Днепр-1 готовится к уходу основных защитников. Есть интерес Шахтера
Украина. Премьер лига
11 июня 2024, 17:53 |
1440
1

Днепр-1 готовится к уходу основных защитников. Есть интерес Шахтера

Сваток и Сарапий вряд ли останутся в команде

11 июня 2024, 17:53 |
1440
1
Днепр-1 готовится к уходу основных защитников. Есть интерес Шахтера
ФК Днепр-1. Эдуард Сарапий

По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Днепр-1», скорее всего, останется без двух основных центральных защитников Александра Сватка и Эдуарда Сарапия.

Контракты обоих завершаются в 2025 году, но оба нацелены покинуть кризисную команду.

Известно, что 29-летний Сваток имеет варианты в МЛС, а вот в услугах 25-летнего Сарапия заинтересованы «Шахтер» и «Карпаты».

Сваток, который поехал на Евро-2024 в составе сборной Украины, в минувшем сезоне провел 31 матч, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

У Сарапия 33 матча, 2 гола и 4 ассиста.

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Днепр-1 Александр Сваток Эдуард Сарапий Шахтер Донецк Карпаты Львов трансферы трансферы УПЛ
Иван Зинченко Источник: Циганик LIVE
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