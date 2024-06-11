Днепр-1 готовится к уходу основных защитников. Есть интерес Шахтера
Сваток и Сарапий вряд ли останутся в команде
По информации журналиста Игоря Цыганыка, «Днепр-1», скорее всего, останется без двух основных центральных защитников Александра Сватка и Эдуарда Сарапия.
Контракты обоих завершаются в 2025 году, но оба нацелены покинуть кризисную команду.
Известно, что 29-летний Сваток имеет варианты в МЛС, а вот в услугах 25-летнего Сарапия заинтересованы «Шахтер» и «Карпаты».
Сваток, который поехал на Евро-2024 в составе сборной Украины, в минувшем сезоне провел 31 матч, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.
У Сарапия 33 матча, 2 гола и 4 ассиста.
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