Назар ВОЛОШИН: «После отпуска мышцы не привыкли к большим нагрузкам»

Молодой хавбек киевского «Динамо» Назар Волошин поделился впечатлениями от первой тренировки после отпуска. «После отпуска мышцы не привыкли к большим нагрузкам»

– В принципе, все прошло очень хорошо. Пробежались, часть занятия посвятили отработке паса. Но, признаюсь, тяжеловато было.

После отпуска мышцы не привыкли к большим нагрузкам, поэтому подобные упражнения очень полезны, чтобы избежать нежелательных травм, ушибов, и в целом уменьшить риск травмироваться.

– У тебя был более короткий отпуск других партнеров, поскольку ты играл в составе олимпийской сборной на турнире во Франции. Насколько он был полезен в плане подготовки к Играм в Париже?

– На самом деле все было организовано на высоком уровне – хорошие соперники, качественные поля. Динамовцы, в том числе и я, приняли участие в первых трех матчах, после чего мы покинули лагерь команды, о чем договорились заранее. В общем, сыграли хорошо, стали победителями, поэтому в плане подготовки к Олимпиаде и обретения уверенности, считаю, этот турнир пойдет только в плюс.

– Ты забил два мяча на турнире. Лично тебе они придадут уверенность в будущем?

– Конечно. Каждый гол придает уверенность. Да и я люблю забивать, так что настраиваю себя портить настроение вратарям в каждом матче.

– Какие ожидания от ближайших тренировочных дней? Трудно ли будет втягиваться?

– Будет тяжело, но мы готовы к нагрузкам. Будем работать и готовиться к старту чемпионата и выступлению в квалификации Лиги чемпионов. Будем делать все, чтобы подойти к официальным играм в лучшей форме, – сказал Волошин.

В прошлом сезоне УПЛ за «Динамо» Назар сыграл 26 матчей, в которых забил 7 голов.