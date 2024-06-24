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Евро
Албания
24.06.2024 22:00 - : -
Испания
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
24 июня 2024, 03:01 | Обновлено 24 июня 2024, 03:52
32
0

Албания – Испания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 июня в 22:00 матч 3-го тура Евро-2024 в группе D в немецком Дюссельдорфе

24 июня 2024, 03:01 | Обновлено 24 июня 2024, 03:52
32
0
Албания – Испания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В немецком Дюссельдорфе 24 июня в 22:00 пройдет матч 2-го тура Евро-2024 между сборными Албании и Испании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча состоится на стадионе «Меркур Шпиль-Арена». В группе B албанцы и испанцы также играют вместе с Хорватией и Италией.

Албания в первом туре уступила итальянцам 1:2, а во втором сумела сыграть вничью с хорватами 2:2.

Испания разгромила Хорватию 3:0 и одолела Италию 1:0.

Албания – Испания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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