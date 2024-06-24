В немецком Дюссельдорфе 24 июня в 22:00 пройдет матч 2-го тура Евро-2024 между сборными Албании и Испании.

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Встреча состоится на стадионе «Меркур Шпиль-Арена». В группе B албанцы и испанцы также играют вместе с Хорватией и Италией.

Албания в первом туре уступила итальянцам 1:2, а во втором сумела сыграть вничью с хорватами 2:2.

Испания разгромила Хорватию 3:0 и одолела Италию 1:0.

Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Албания – Испания

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