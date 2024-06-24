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Чемпионат Европы
24 июня 2024, 02:51 | Обновлено 24 июня 2024, 03:52
53
1

Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Албания – Испания

24 июня в 22:00 в Дюссельдорфе пройдет матч 3-го тура Евро-2024 в группе В

24 июня 2024, 02:51 | Обновлено 24 июня 2024, 03:52
53
1
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Албания – Испания
УЕФА

В немецком Дюссельдорфе 24 июня в 22:00 пройдет матч 2-го тура Евро-2024 между сборными Албании и Испании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча состоится на стадионе «Меркур Шпиль-Арена». В группе B албанцы и испанцы также играют вместе с Хорватией и Италией.

Албания в первом туре уступила итальянцам 1:2, а во втором сумела сыграть вничью с хорватами 2:2.

Испания разгромила Хорватию 3:0 и одолела Италию 1:0.

Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Албания – Испания

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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