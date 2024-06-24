Марко РОССИ: «Шотландия больше владела мячом, но мы заслуженно победили»

Наставник сборной Венгрии Марко России прокомментировал результат встречи со сборной Шотландии. Напомним, венгры сумели дожать соперника, вырвав победу на последних минутах матча.

«Шотландия немного больше владела мячом, особенно в первом тайме. Во втором тайме это был более интенсивный матч. Можно сказать, что это был равный матч, в котором у нас было больше шансов, больше владели мячом. Я считаю, что наша победа была заслуженной.

Учитывая все, Шотландия показала очень смелую игру. Мы знали, что это будет физически утомительный матч. Он был полон переходов, постоянных отходов назад. Они могли забить, мы могли забить», – сказал Росси.

Вратарь сборной Венгрии Петер Гулачи:

«Я надеялся, что мы забьем гол. Особенно за последние 15 минут у нас были шансы решить игру в нашу пользу. Гол был забит на последней минуте. Мы этому очень рады.

Мы знали силу Шотландии: они очень физически и пытаются играть открыто. Мы хотели этого избежать – мы хотели оставаться компактными, хорошо защищаться, закрывать их и играть на контратаках. Мы также знали, что последние 15-20 минут игра развернется в другую сторону, потому что это было нужно».

Защитник сборной Венгрии Эндре Ботка:

«Чувстовалось, что не будет много голов. Обе команды действительно организовали защиту, но в последние десять минут обоим было нечего терять. В любом случае, мы должны были забить или они должны были забить. Нам удалось в конце концов остаться сильными в концовки, им – нет».