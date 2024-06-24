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Чемпионат Европы
24 июня 2024, 02:09 | Обновлено 24 июня 2024, 02:15
87
0

Мурат ЯКИН: «Мы хотели победу, но все равно гордимся результатом»

Наставник сборной Швейцарии доволен реализацией плана на матч

24 июня 2024, 02:09 | Обновлено 24 июня 2024, 02:15
87
0
Мурат ЯКИН: «Мы хотели победу, но все равно гордимся результатом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мурат Якин

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин подвел итоги встречи со сборной Германии (1:1) в рамках третьего тура группы А на Евро-2024.

«Мы не можем быть разочарованы. Конечно, мы хотели победу, но важно то, что мы не проиграли и показали отличную командную игру. Мы можем гордится этим выступлением.

Легче выстраивать игру, когда знаешь, как играют немцы. Мы хорошо готовились к этому всю неделю. Футболисты прекрасно реализовали план на матч, особенно против Мусиалы и Вирца. Сегодня многое удалось», – сказал Якин.

За три матча швейцарцы набрали 5 очков, что позволило им занять второе место в квартете.

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Мурат Якин сборная Швейцарии по футболу сборная Германии по футболу Швейцария - Германия Евро-2024
Руслан Травкин Источник: Blick.ch
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