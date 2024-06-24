Мурат ЯКИН: «Мы хотели победу, но все равно гордимся результатом»

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин подвел итоги встречи со сборной Германии (1:1) в рамках третьего тура группы А на Евро-2024.

«Мы не можем быть разочарованы. Конечно, мы хотели победу, но важно то, что мы не проиграли и показали отличную командную игру. Мы можем гордится этим выступлением.

Легче выстраивать игру, когда знаешь, как играют немцы. Мы хорошо готовились к этому всю неделю. Футболисты прекрасно реализовали план на матч, особенно против Мусиалы и Вирца. Сегодня многое удалось», – сказал Якин.

За три матча швейцарцы набрали 5 очков, что позволило им занять второе место в квартете.