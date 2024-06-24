Назван лучший игрок матча Евро-2024 между Шотландией и Венгрией
Хавбек венгерской сборной Роланд Шаллаи признан MVP поединка
23 июня в 22:00 в немецком Штутгарте прошел матч 3-го тура группы A Евро-2024 между сборными Шотландии и Венгрии (0:1).
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Главный судья компенсировал 10 минут к основному времени. Обеим командам требовалась победа, и Кевин Чобот точным ударом принес три очка венграм на 90+10 мин.
Хавбек венгерской сборной Роланд Шаллаи признан MVP поединка.
Евро-2024. Группа A
3-й тур, Штутгарт, 23 июня
Шотландия – Венгрия – 0:1
Гол: Кевин Чобот, 90+10.
🇭🇺 Sallai 👏👏@Vivo_GLOBAL | #EUROPOTM pic.twitter.com/UiyA3Cy6UI— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 23, 2024
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