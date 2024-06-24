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Чемпионат Европы
24 июня 2024, 03:23 | Обновлено 24 июня 2024, 03:32
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0

Назван лучший игрок матча Евро-2024 между Шотландией и Венгрией

Хавбек венгерской сборной Роланд Шаллаи признан MVP поединка

24 июня 2024, 03:23 | Обновлено 24 июня 2024, 03:32
110
0
Назван лучший игрок матча Евро-2024 между Шотландией и Венгрией
Getty Images/Global Images Ukraine. Роланд Шаллаи

23 июня в 22:00 в немецком Штутгарте прошел матч 3-го тура группы A Евро-2024 между сборными Шотландии и Венгрии (0:1).

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Главный судья компенсировал 10 минут к основному времени. Обеим командам требовалась победа, и Кевин Чобот точным ударом принес три очка венграм на 90+10 мин.

Хавбек венгерской сборной Роланд Шаллаи признан MVP поединка.

Евро-2024. Группа A

3-й тур, Штутгарт, 23 июня

Шотландия – Венгрия – 0:1

Гол: Кевин Чобот, 90+10.

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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