Назван лучший игрок матча Евро-2024 между Шотландией и Венгрией

23 июня в 22:00 в немецком Штутгарте прошел матч 3-го тура группы A Евро-2024 между сборными Шотландии и Венгрии (0:1).

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Главный судья компенсировал 10 минут к основному времени. Обеим командам требовалась победа, и Кевин Чобот точным ударом принес три очка венграм на 90+10 мин.

Хавбек венгерской сборной Роланд Шаллаи признан MVP поединка.

Евро-2024. Группа A

3-й тур, Штутгарт, 23 июня

Шотландия – Венгрия – 0:1

Гол: Кевин Чобот, 90+10.